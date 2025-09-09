Tres de cada cuatro familias valencianas no tienen una alimentación saludable

El 76 % de las familias valencianas tiene dificultades para implementar hábitos de alimentación saludables en sus casas; es decir, que tres de cada cuatro hogares no come adecuadamente. Así lo determina la última encuesta realizada por el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CoDiNuCoVa) dentro del proyecto "Mengem Territori?", en la que han participado más de 200 familias residentes en la autonomía valenciana. La alimentación saludable de los menores es una de las principales preocupaciones del organismo porque un estudio anterior, realizado entre 2022 y 2023, demostró que el 86 % de ellos "necesita mejorar su alimentación"; son en realidad, la franja de edad que peor se alimenta.

Los motivos detrás de los malos hábitos alimenticios son principalmente tres, según las conclusiones del estudio: el rechazo de los niños a probar cosas nuevas, la falta de tiempo de las familias para poder llenar la cesta de la compra de forma correcta y cocinar y evitar los conflictos familiares a la hora de las comidas. Y es que la gran barrera de acceso a una alimentación saludable para los niños y niñas valencianos es el bajo consumo de frutas, verduras y legumbres. "El 65 % de los menores no llega a las recomendaciones mínimas de consumo de este tipo de alimentos -, ha explicado la responsable de proyectos del CoDiNuCoVa, durante la presentación de los resultados de la encuesta-. Además, uno de cada tres excede la cantidad máxima de azúcar diaria que es deseable consumir".

María Ferrer y María Alonso en la rueda de prensa de presentación del informe. / Codinucova

Hábitos para comprar

El abuso de ultraprocesados, especialmente para el almuerzo y la merienda, no ayuda en este sentido; tampoco, el consumo excesivo de pan y cereales. Esto convierte a los menores de 18 años en los que peor comen y en los que menos hortalizas, verduras, legumbres y pescado consumen. La tendencia se está extendiendo hacia otras franjas que, tradicionalmente, se alimentaban mejor.

Los ritmos de vida marcan e influyen en la alimentación de los valencianos. Según la encuesta, siete de cada 10 familias, el 70 %, hace la compra en supermercados -allí "suele haber más productos procesados al alcance", reconoce Alonso- y solo el 9,5 % reconoce decantarse por el comercio de barrio. Esta cuestión responde, también, a la falta de tiempo de las familias que "no tienen tiempo de visitar diferentes establecimientos", explican desde el colegio. Tanto es así que, "en muchas ocasiones -, señalan- optan por llenar sus neveras de manera online".

Un turista hace fotos al género de un puesto de fruta del Mercado Central / L-EMV

Impacto en la salud

Una mala alimentación tiene como consecuencia un aumento de los riesgos para la salud; es clave, por ejemplo, para la prevención de enfermedades crónicas como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes o los problemas cardiovasculares, que pueden adelantar su aparición si se come mal. "No podemos olvidar que el índice de obesidad infantil en la Comunitat Valenciana está ya en un 18 %", ha comentado la especialista. De hecho, el 45 % de los padres que han participado en la encuesta de "Mengem territori?" se muestran preocupados por esto.

Consultar al dietista-nutricionista es una de las opciones para mejorar los hábitos alimenticios de las familias valencianas. Se trata de una figura prácticamente inexistente en la sanidad pública valenciana; solo hay 16 profesionales para cinco millones de residentes. Esto complica el acceso a ella porque tres de cada 10 familias, el 30 %, no lo visitan por motivos económicos. "Si los profesionales estuviéramos integrados en el sistema de salud público, las familias podrían acceder a nuestros servicios de manera gratuita y universal", concluyen.