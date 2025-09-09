Así avanzan las obras del edificio de hospitalización del Clínico de València con 181 nuevas habitaciones

Las obras de ampliación del hospital Clínico de València se encuentran inmersas en la construcción del nuevo edificio de hospitalización del centro, ubicado en la avenida Menéndez Pelayo, que dotará al espacio de 181 habitaciones individuales completamente nuevas para los pacientes, así como 29 boxes de críticos. Los trabajos están acelerando su ritmo y, por el momento, la obra está ejecutada al 75 %, según ha explicado este martes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante su visita a las instalaciones. "Avanzan al ritmo previsto, siguiéndose el cronograma establecido", ha asegurado.

La fecha prevista de apertura para el edificio es el año 2027, cuando se espere que esté a punto para usarse, como explicó el propio conseller en la visita al nuevo edificio de consultas externas, inaugurado a principios del año 2025. Fuentes oficiales de Sanidad indican que las obras podrían estar finalizadas en 2026 y dependerá de los tiempos de instalación del mobiliario, cuya dotación presupuestaria será de 25 millones de euros, para abrir finalmente sus puertas.

Pese a que según Gómez las obras van en tiempo, la idea inicial era que el edificio hubiera estado listo para el año 2023, como se explicitó durante la presentación del proyecto de ampliación con el Botànic en la Generalitat. En septiembre de 2023, nada más llegar el actual Consell al gobierno, se barajó el segundo semestre de 2025 para su puesta en marcha, una fecha que no se cumplirá y que se retrasará más de un año, según los plazos actuales.

El conseller Marciano Gómez visita las obras de ampliación del Clínico. / L-EMV

Mayor superficie asistencial

El nuevo edificio de hospitalización prevé "mejorar la capacidad asistencial del hospital, sino que también lo posiciona como referente en sostenibilidad, modernidad y atención centrada en el paciente", según Gómez. En realidad, con su apertura, el departamento de salud contará con una superficie operativa de 100.000 metros cuadrados; en la actualidad, dispone de 75.000, por lo que aumentará en un 33 % más su tamaño. Hay tener en cuenta que la inauguración de consultas externas supuso una ampliación de 17.000 metros cuadrados.

El nuevo centro de consultas externos del hospital Clínico comienza a funcionar. / Fernando Bustamante

El nuevo edificio de hospitalización se distribuye en nueve plantas y dos sótanos y albergará servicios clave como Radiodiagnóstico, Rehabilitación, Farmacia (con una sala blanca) y una UCI de última generación. Además, se incorporarán áreas específicas para especialidades como Hematología, Nefrología, Medicina Interna, Oncología y Neumología.

Fachada del nuevo edificio de hospitalización del Clínico. / L-EMV

La nueva UCI está diseñada para favorecer la ventilación e iluminación natural. Contará con sistemas avanzados de monitorización de pacientes y última tecnología, conformándose como una de las unidades de cuidados intensivos más modernas de la Comunitat Valenciana. También dispondrá de una sala de familiares.

Otros servicios

Por su parte, el servicio de Hematología también verá ampliada su capacidad de hospitalización actual e incluirá un área especializada en trasplantes y terapia celular. El servicio de Medicina Interna, por su parte, ocupará dos plantas, siendo el servicio que más incrementará sus camas y una parte de las habitaciones, además, contarán con monitorización avanzada del paciente.

El servicio de Neumología contará, además de con camas de hospitalización convencional, con una Unidad de Cuidados Respiratorios equipada con tecnología de monitorización no invasiva y una Unidad de Endoscopia Respiratoria.

Rehabilitación incorporará unidades específicas para cardiología, respiratoria y vestibular, además de un gimnasio polivalente y salas de electroterapia. El servicio de Radiodiagnóstico ocupará toda la primera planta, con infraestructura preparada para equipamiento de alta tecnología.