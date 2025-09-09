Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mazón se desplaza a la Vega Baja ante la previsión de temporal

El jefe del Consell seguirá de cerca la evolución de la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología

Carlos Mazón en su reunión con Juan Carlos Valderrama este lunes.

Carlos Mazón en su reunión con Juan Carlos Valderrama este lunes. / Biel Aliño / EFE

INFORMACIÓN

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se desplaza a la Vega Baja para seguir de cerca la evolución de la alerta meteorológica decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que está afectando especialmente a esta comarca y que mantiene al resto de la provincia de Alicante en nivel naranja por riesgo de lluvias y tormentas.

La visita tiene como objetivo coordinar con los responsables municipales y los servicios de emergencia las medidas de prevención y seguridad adoptadas ante unas precipitaciones que podrían alcanzar intensidades significativas a lo largo de la jornada.

"Extremad las precauciones y seguid las recomendaciones del 112 y los cuerpos de emergencias", apunta un mensaje publicado en la red social X por la cuenta de la Generalitat Valenciana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents