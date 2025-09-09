Mazón se desplaza a la Vega Baja ante la previsión de temporal

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se desplaza a la Vega Baja para seguir de cerca la evolución de la alerta meteorológica decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que está afectando especialmente a esta comarca y que mantiene al resto de la provincia de Alicante en nivel naranja por riesgo de lluvias y tormentas.

La visita tiene como objetivo coordinar con los responsables municipales y los servicios de emergencia las medidas de prevención y seguridad adoptadas ante unas precipitaciones que podrían alcanzar intensidades significativas a lo largo de la jornada.

"Extremad las precauciones y seguid las recomendaciones del 112 y los cuerpos de emergencias", apunta un mensaje publicado en la red social X por la cuenta de la Generalitat Valenciana.