Mazón se desplaza a la Vega Baja ante la previsión de temporal
El jefe del Consell seguirá de cerca la evolución de la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología
INFORMACIÓN
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se desplaza a la Vega Baja para seguir de cerca la evolución de la alerta meteorológica decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que está afectando especialmente a esta comarca y que mantiene al resto de la provincia de Alicante en nivel naranja por riesgo de lluvias y tormentas.
La visita tiene como objetivo coordinar con los responsables municipales y los servicios de emergencia las medidas de prevención y seguridad adoptadas ante unas precipitaciones que podrían alcanzar intensidades significativas a lo largo de la jornada.
"Extremad las precauciones y seguid las recomendaciones del 112 y los cuerpos de emergencias", apunta un mensaje publicado en la red social X por la cuenta de la Generalitat Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias activa el nivel 1 por el riesgo de inundaciones en toda la Comunitat Valenciana
- Emergencias vigila si se activa la alerta roja por lluvias ante un episodio 'muy inestable
- Alerta en Valencia y Alicante por nuevos reventones, lluvias torrenciales e incluso tornados
- El riesgo por lluvias intensas se alarga hasta la madrugada del miércoles con un doble aviso naranja
- Retenciones de casi 40 kilómetros en los principales accesos a València
- Mazón atendió desde El Ventorro cuatro de las siete llamadas con Pradas el 29-O
- Pradas en el Cecopi del 29-O: 'Llamad a Polo, que a mí no me apetece
- Los reventones térmicos del final del verano auguran un otoño de alertas