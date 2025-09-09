La nueva versión de Vilaplana devuelve el foco a Mazón y reactiva a la izquierda

"President, ¿a qué hora salió de El Ventorro?". "¿Estuvo hasta las 18.45 en El Ventorro?". "¿A qué hora llegó al Palau?". Son preguntas que retrotraen a las semanas inmediatamente posteriores a la dana del 29 de octubre, cuando Carlos Mazón caminaba sobre el alambre por su gestión de la emergencia tras trascender detalles como su larga comida en El Ventorro. Sin embargo, son las cuestiones que el jefe del Consell tuvo que enfrentar este mismo lunes, más de 10 meses después de la tragedia, ante la nueva cronología planteada por Maribel Vilaplana, la periodista que le acompañaba en el restaurante, y que ahora retrasa la salida del dirigente popular del local en contra de lo defendido en todo este tiempo por la Generalitat.

Mazón esquivó a los periodistas que volvían a hacer guardia frente al Palau y no contestó a ninguna de las preguntas, en otra escena también con aroma a finales de 2024. "Vamos a atender al conseller [Juan Carlos] Valderrama. Hoy es un día de previsiones, de efectivos, y vamos a atender...", se limitó a señalar, aludiendo únicamente a la reunión con el titular de Emergencias sobre los episodios de lluvias a la que se dirigía y que fue su único acto oficial del día.

Reabrir la polémica sobre su agenda del 29 de octubre es posiblemente el peor escenario para el jefe del Consell. Además de incidir en el flanco más débil de su relato, ese espacio temporal en el que todavía no se conoce su paradero, también condiciona sus recientes intentos por recuperar algo de iniciativa política antes de un mes de octubre lleno de obstáculos. Sobre todo ante los envites de la izquierda, que tras un tiempo de letargo este lunes volvía a cargar, con fuerzas renovadas, contra su papel durante la emergencia.

Mazón, este lunes a su llegada al Palau de la Generalitat. / Biel Aliño/EFE

Las críticas a Mazón por las derivadas que plantea la nueva cronología de Vilaplana, que además choca contra la versión oficial de la Generalitat en este tiempo, llegaron por múltiples frentes: Gobierno, Senado, Corts e incluso desde el juzgado de Catarroja, donde Podemos volvió a pedir a la jueza que instruye la causa de la dana que cite como testigo a la periodista para que aporte detalles de las "continuadas" llamadas que atendió Mazón desde el restaurante.

Camarero: "Estuvo comunicado"

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, fue la encargada de salir en defensa del jefe del Consell con una interpretación completamente opuesta a la de la izquierda. En una entrevista en À Punt, la número dos del gobierno valenciano sostuvo que las palabras de Vilaplana corroboran que la versión de Mazón "era cierta", ya que la comunicadora "manifiesta que el president estuvo comunicado, recibiendo llamadas y manteniendo información con los responsables de Emergencias".

En todo caso, Camarero evitó contestar a la pregunta de si la nueva secuencia implica que Mazón haya mantenido una mentira desde noviembre, cuando desde su equipo se aseguró que llegó a las 18.00 a su despacho. "La carta del viernes pasado lo que demuestra es que no estaba incomunicado, estaba comunicado e informado", insistió la vicepresidenta.

La izquierda vuelve a pedir su dimisión

El Gobierno, a través de la delegada en la C. Valenciana Pilar Bernabé, puso de relieve precisamente lo contrario: las llamadas que dejó de atender durante su estancia en el restaurante. La socialista remarcó esos momentos en los que la exconsellera Salomé Pradas trató de contactar sin éxito con Mazón: "¿Por qué no contestó?", se preguntó Bernabé, que afeó los "cambios de versión" y las "contradicciones" de quien "tenía la responsabilidad" pero que "ni estaba ni se le esperaba", lo que demuestra la "despreocupación absoluta" que tenía el Consell en ese momento.

Pilar Bernabé reunida en la Delegación para seguir el episodio de lluvias. / DGCV

El síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, volvió a pedir la dimisión del president al señalar que las nuevas informaciones hacen "más insostenible" su continuidad al frente del Consell. "Los valencianos y valencianas estamos hartos de versiones y de mentiras. Un president que está recibiendo llamadas y conoce la gravedad de lo que está ocurriendo en la provincia de Valencia, y a pesar de eso decide quedarse en un restaurante, no es digno de continuar en el cargo, tiene que dimitir ya", sentenció.

Presión al Senado

Desde Compromís también arreciaron los ataques contra el president por "mentir" y mantener su agenda invariable. Para el síndic valencianista, Joan Baldoví, la carta de Vilaplana "desmonta todas las versiones de Mazón e indica claramente que es un mentiroso y que no tiene vergüenza" y prueba que "cuando ya sabía todo lo que estaba pasando", Mazón "prefería estar en El Ventorro en lugar de estar donde tenía que estar".

La coalición también elevó la presión desde Madrid. Además de las negociaciones abiertas para acelerar la citación de Mazón a la comisión de investigación del Congreso, su representante en el Senado, Enric Morera, registró ayer una petición de comparecencia "urgente e inaplazable" del president ante las "contradicciones" reveladas por Vilaplana. Una reclamación que difícilmente prosperará dada la mayoría absoluta del PP en la cámara alta, pero con la que Compromís pone de relieve el retraso en la citación de Mazón, quien se ofreció a acudir voluntariamente pero no ha sido llamado seis meses después del inicio de la comisión.