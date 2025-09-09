El PSPV pedirá la reprobación de la vicepresidenta Camarero por "su actitud negligente el día de la dana"

El PSPV-PSOE pedirá en las Corts Valencianes la reprobación de la vicepresidenta del Consell Susana Camarero "por su actitud negligente el día de la dana, cuando decidió desconectarse del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) para irse a una entrega de premios mientras las residencias se inundaban y los valencianos se estaban ahogando”.

Así lo ha trasladado este martes el síndic socialista en las Corts, José Muñoz, en declaraciones posteriores a la junta de portavoces durante la que ha censurado que “[Carlos] Mazón adapte el calendario parlamentario de las Corts a su supervivencia política tras la dana”. Y añade que “la carta de la periodista Maribel Vilaplana ha cambiado los esquemas del PP”: “Mazón estará 82 días sin dar explicaciones a la ciudadanía”.

"Apurando la botella"

El dirigente socialista señala que “mientras los valencianos y valencianas se ahogaban, Mazón se quedó apurando la botella en el Ventorro y Camarero se fue del Cecopi para irse a unos premios” y ha advertido que “son el ejemplo de la actitud de todo el Partido Popular”. Además, remarcado que “por mucho que Mazón quiera evitar que se hable de la carta que se hizo pública el pasado viernes y tirar tierra sobre todo lo que tenga que ver con la dana, la realidad es que tenemos a un president que sigue anclado en el 29 de octubre” y ha detallado que “los socialistas valencianos hemos pedido que se convoque de forma urgente la comisión de investigación de la dana, porque es una vergüenza que casi un año después solo hayamos tenido una sesión para escuchar a los técnicos”.

Nueva dana

Finalmente, Muñoz ha reprochado “la actitud lamentable que el señor Mazón está teniendo con esta nueva dana en la Vega Baja con la que intenta enmendar sus errores sin éxito” y ha recordado que “lo que los valencianos queremos es un president que coja el teléfono cuando la gente se está ahogando, que tenga las plantillas de bomberos completas para hacer frente a la temporada de incendios y que venga a las Corts a dar la cara, no a un president influencer que esté preocupado en subir fotos a sus redes sociales para blanquear su imagen”.