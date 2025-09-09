De "cuestión de consenso" a "insuficiente": hostelería y asociaciones de pacientes discrepan sobre las nuevas medidas antitabaco

Casi ocho de cada diez valencianos se mostraban, en mayo, a favor de la creación de nuevos espacios libres de tabaco. Ese 80 % de encuestados por la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria (Sovamfic) que se opone al tabaquismo en los espacios públicos estará, probablemente, satisfecho con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Precisamente, esa ley que prepara el Gobierno de España y que ahora seguirá su tramitación parlamentaria amplía esos espacios sin humo a las terrazas de los bares y restaurantes, a los festivales y espectáculos al aire libre o a estaciones de transporte o centros educativos. En la Comunitat Valenciana, la hostelería, uno de los sectores más afectados, confía en que el cambio normativo derive en un cambio cultural y agradece que la norma acabe con los desequilibrios y agravios territoriales. En cambio, desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ve estas medidas “insuficientes a la hora de evitar el 30 % de las muertes por cáncer provocadas por el tabaco y proteger a los menores de productos adictivos y cancerígenos”.

La normativa amplía los lugares en los que estará prohibido fumar y, ahora también, vapear, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea. Una vez entre en vigor, no se permitirá el consumo de productos derivados del tabaco en recintos destinados a espectáculos públicos, instalaciones deportivas, estaciones de transporte o centros educativos, entre otros. Igualmente, quedará restringido en los exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales. También en áreas infantiles, espacios culturales o deportivos, así como en las terrazas de bares, espectáculos y conciertos al aire libre. Además, la prohibición se aplicará en vehículos de transporte con conductor y de uso laboral. Según la ministra de Sanidad, se trata de medidas "respaldadas por la ciencia y apoyadas por la sociedad".

Prohibido en terrazas

“Desde el sector hemos agradecido siempre la unificación de criterios”, ha destacado la directora ejecutiva de la patronal hotelera y turística Hosbec, Mayte García, que ha explicado que han pasado “unos años en que la normativa reguladora del consumo de tabaco ha tenido un marco general y cada comunidad ha ajustado medidas de una manera u otra, lo que ha dado lugar a desequilibrios”. En este sentido, todo lo que suponga uniformidad en los criterios en todo el Estado será, dicen, buena noticia, igual que lo que pueda suponer una definición de espacios. “Eso es concreción para el hostelero que, si no, se ve abocado a la inconcreción”, ha destacado García.

¿Costará que la clientela deje de asociar las terrazas como sitios en los que se puede fumar? La directora de Hosbec confía en un “cambio en valores”. “Todo esto es una cuestión de consenso, igual que cuando se hizo un cambio en las zonas cerradas y todo el mundo asumió y asume que es como se debe hacer”, indica. Eso sí, admite un “impacto”, sobre todo a nivel del “valor social” de las terrazas. Específicamente las valencianas. “No en todas las zonas de España las condiciones climáticas ni las características son las mismas”, apunta.

Festivales y conciertos sin humo

Los festivales y conciertos al aire libre también estarán libres de humo. “Debe primar la salud de los usuarios y clientes de los eventos; lo primero es la salud y la seguridad”, ha destacado el presidente de la Federación de Ocio y Turismo, Víctor Pérez. “Quien diga lo contrario no está mirando por su cliente o usuario”, ha añadido. El presidente de Fotur se ha preguntado “por qué si no fumas tienes que comerte el humo del que sí, o la discordia”.

“En Fotur trabajamos por la sostenibilidad y todo lo que sean formatos sostenibles y seguros y a veces vamos incluso por delante de la administración, aunque siempre de la mano”, ha destacado. Cree que la prohibición de fumar puede llegar a afectar al público de los festivales y ocio al aire libre, pero distingue dos tipos de asistentes: un público más joven, que va a un tipo de eventos, y otro más mayor. “Pero nunca suele haber problema cuando hay normativas nuevas”, concluye.

Etiquetado neutro y limitación de la venta

Pero desde la Asociación Española Contra el Cáncer consideran que estas medidas son insuficientes. Añaden que, si no se avanza en otras limitaciones o prohibiciones, “España no va a poder cumplir con el objetivo de Europa de alcanzar la primera generación libre de tabaco en el 2040”. Sí creen eficaces la ampliación de espacios libres de humo en terrazas de bares y restaurantes, marquesinas de transporte público, vehículos de uso laboral, recintos deportivos al aire libre y entornos cercanos a centros sanitarios y educativos. “La AECC valora positivamente que se incluya la prohibición de fumar tabaco y otros dispositivos a eventos culturales como conciertos, algo que solicitó desde mayo pasado”, han añadido.

Es decir, que, para la asociación, este anteproyecto es un avance, aunque ven necesario que se incluyan otras medidas, como el empaquetado neutro para disminuir el atractivo del tabaco en la población, sobre todo en los jóvenes. También reclaman la limitación de los puntos de venta de los nuevos dispositivos, porque entienden que la presencia de estos productos en tiendas, gasolineras y otros espacios contribuye a la normalización de su compra y consumo entre los menores ante la falta de control de la verificación de edad. Quieren, además, aumentar los impuestos al tabaco.