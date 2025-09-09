Segorbe vive una vertiginosa y emocionante primera Entrada de Toros y Caballos

Segorbe ha celebrado este lunes la primera Entrada de Toros y Caballos del 2025, un acontecimiento impecable, rápido y lleno de emoción que ha congregado a miles de personas en el centro histórico. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, esta tradición sorprende cada año al mundo con un espectáculo irrepetible: el descenso de los astados, protegidos y conducidos por diez caballistas que despliegan su destreza entre vítores y aplausos.

La adrenalina ha recorrido las calles mientras caballos y toros avanzaban a gran velocidad, creando una imagen de fuerza, tradición y belleza que queda grabada en la memoria de quienes la contemplan. Ha sido una carrera vertiginosa y muy emocionante, estéticamente impecable y marcada solo por un pequeño susto al final, por el enganche del cuerno de un animal en el estribo de uno de los caballistas, si bien el habilidoso jinete ha sabido resolver rápidamente la situación soltando de su montura al astado.

Con una duración de 49 segundos, según fuentes del Ayuntamiento, los diez caballistas han demostrando su destreza guiando a la manada hasta la plaza de la Cueva Santa.

La organización, perfecta y precisa, ha contribuido a que esta primera jornada se viva sin incidentes reseñables, consolidando de nuevo la Entrada como uno de los grandes referentes festivos de España y un orgullo para la ciudad de Segorbe.

Relación de caballistas que han participado hoy, 8 de septiembre, en la primera Entrada de Toros y Caballos de Segorbe: · Alfonso Alandí Pertegaz

· Alfonso Alandí Zarzoso

· Nerea Alandí Zarzoso

· Fernando Zarzoso Gómez

· Andrés Berbís Fajardo

· Patxi Guerrero Plasencia

· Iván Barroso García

· Daniel Palomar Garnes

· Luis Aparicio Morelló

· María Zarzoso Fleta

Feria del jamón

Por otra parte, este lunes de toros se ha inaugurado a las 13.00 horas la XXVI Feria del Jamón de Segorbe, que permanecerá abierta cada día de la semana desde las once de la mañana hasta cierre, alrededor de la media tarde.

Autoridades invitadas

En esta primera jornada, la alcaldesa, Mª Carmen Climent, y la corporación municipal han estado acompañados en el palco por el conseller de Agricultura, Ganadería, Agua y Pesca, Miguel Barrachina; la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, M. Isabel Sáez; Eva Suárez, directora general de Atención Primaria; Carlos Gómez, director del Departamento Segundo; Vicente Vergara, responsable de Información; y los alcaldes David Quiles (Geldo) y Francesc Bolós (Estivella).