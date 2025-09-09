Emergencias insiste en la "imprevisibilidad" de las lluvias pero no cree que se alcance el nivel rojo

La segunda jornada con doble aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el temporal de lluvias se espera compleja, especialmente a partir del mediodía de este martes, pero en principio no existe el temor -como sí ocurrió ayer- de que los avisos puedan elevarse a nivel rojo, el de riesgo extremo, como se activó durante la dana del 29-O. Eso es lo que ha transmitido el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la primera reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana, que se ha celebrado a primera hora de esta mañana.

Mucha inestabilidad

Sin embargo, el representante del Consell ha insistido en remarcar que se trata de un episodio con gran "incertidumbre" e "inestabilidad". En principio, se espera -se anunció ayer- que finalice en la madrugada del martes al miércoles; los avisos por lluvias están activos hasta las 23 horas en las tres provincias -naranja en Valencia y Alicante- y amarillo en Castellón, pero a estas horas no se descarta que se puede extender durante alguna hora más a las previstas.

Nivel de avisos por lluvias y tormentas para hoy en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Ante esta situación, el conseller ha pedido a la ciudadanía tener la "máxima precaución" ante una jornada en la que se pueden volver a registrar "episodios cortos, pero intensos" de lluvias, con ráfagas de viento "muy fuertes" y con "posibilidad de granizo". Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las tormentas pueden ser "localmente fuertes o muy fuertes" y, además, "persistentes".

215.000 alumnos sin clases

La jornada se presenta tras una noche "sin incidencias" según Valderrama. Sí es cierto que el martes se presenta con un total de 44 municipios con clases suspendidas en la provincia de Alicante, lo que deja a 215.000 alumnos sin clases para hoy, pertenecientes a 421 centros educativos.

La intensidad del episodio de tormentas se ha concentrado hasta ahora en la Vega Baja, donde ayer se produjo un reventón térmico con rachas de viento de hasta 122 kilómetros por hora en Cox; también hubo registros notables en la provincia de Valencia, con los 105 km/h registrados ayer en Villar del Arzobispo o los 101 en Xàtiva. Este incidente provocó algunos cortes en las vías, en la N-340 y las CV-900 en el entorno de Orihuela, aunque ya está abierta la circulación en dichas carreteras.

La virulencia meteorológica provocó que Carlos Mazón -ausente durante la dana del 29-O- se desplazara a la comarca a última hora del lunes y, a lo largo de este martes, seguirá en la provincia. Sobre si el president debería presidir las reuniones de coordinación, el conseller Valderrama ha dicho que le corresponde a él, como titular de Emergencias, coordinar dichos encuentros entre todas las administraciones, pero ha apuntado que "está en todo momento en contacto" con Mazón.

¿Lloverá mañana?

El episodio de lluvias terminará, en principio, este martes. Para mañana, la Aemet no espera fenómenos significativos en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el miércoles se podrían registrar lluvias y chubascos "aislados, ocasionalmente acompañados por tormenta" durante las primeras horas de la jornada, aunque se espera que remitan durante la mañana.