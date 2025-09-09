El riesgo por lluvias intensas se alarga hasta la madrugada del miércoles con un doble aviso naranja

El episodio de intensas lluvias se alargará, en principio, hasta "las primeras horas del miércoles", según informó ayer el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana a lo largo de ayer, que realizó una doble reunión del Cecopi, con presencia de todas las autoridades, para seguir de cerca el episodio. A lo largo de la jornada hubo riesgo de que el aviso se elevara a nivel rojo en el norte de Castellón, como explicó el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la primera de las reuniones, porque las previsiones indicaban que podían recogerse hasta 120 litros por metro cuadrado en solo tres horas. En el sur de Tarragona, en las comarcas limítrofes con la Comunitat Valenciana, el nivel de aviso era rojo desde las cinco de la tarde.

El Centro de Coordinación de Emergencias estableció a las 18:30 horas de ayer el nivel 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana.

La situación será difícil sobre todo este martes, cuando hay vigente un doble aviso naranja -por lluvias y tormentas-, pero se podrá extender hasta un día después. Aunque a última hora de la tarde hubo chubascos en algunos puntos de la autonomía, se intensificaron en Alicante por la tarde con algún episodio destacado en la Vega Baja, donde se produjo un reventón húmedo, según determinó la Universidad de Alicante. Sin embargo, los registros acumulados no alcanzaron la intensidad apuntada en las predicciones. Preocupaba el norte de Castellón, donde se activó un aviso naranja desde el mediodía de ayer por tormentas que podían ir "acompañadas de granizo grande" y rachas "muy fuertes de viento". En puntos como Redován o Confrides, los registros de precipitaciones superaban los 30 litros por metro cuadrado a las seis de la tarde como recogían las estaciones de la Associació Valenciana de Meterología (Avamet). Por su parte, la red de Aemet destacaba los 21 litros en Alcoi a lo largo de todo el lunes hasta esa misma hora.

La persistencia del riesgo para hoy y la aparición de una supercélula en las comarcas centrales llevó a algunos ayuntamientos a decretar el cierre de parques y jardines, como ocurrió en Carcaixent este lunes, e incluso de la actividad escolar para hoy; El Campello ha suspendido las clases porque se espera que el episodio se recrudezca en la provincia de Alicante a lo largo de esta tarde.

Seguimiento de cerca

De hecho, desde primera hora del lunes, las autoridades valencianas siguieron muy de cerca la evolución del episodio de lluvias. El CEE se reunió por primera vez a las 11 horas y celebró una segunda sesión a las 19.30 horas. El recuerdo de la dana del 29-O está aún muy reciente, sobre todo cuando se acerca el aniversario de la tragedia y después de que la carta abierta de Maribel Vilaplana haya reactivado la revisión de la cronología del president Carlos Mazón en aquella fatídica jornada. Y eso que no ha llegado aún el otoño, estación habitual de gotas frías en la autonomía. El líder del Consell mantuvo un encuentro con Valderrama a las 10 de la mañana, una hora antes de la reunión en l'Eliana, para informarle de las distintas acciones que está llevando a cabo la Generalitat con respecto a las lluvias.

"Tenemos que estar atentos a la situación que pueda haber en cada momento -, expresó el titular de Emergencias a los medios por la mañana- y ser muy precavidos según la evolución de la situación. Lo importante es transmitir la necesidad de activar los mecanismos de alta protección". Asimismo, Valderrama ha pedido a la ciudadanía estar informada a través de la web del 112 y ponerse en contacto con este servicio "en cualquier situación de emergencia". Entre los consejos, ha destacado dos: no cruzar vados inundables y extremar la precaución en carretera en caso de "lluvias intensas".

Carlos Mazón en su reunión con Juan Carlos Valderrama este lunes. / Biel Aliño / EFE

Una hora antes de su encuentro con Mazón, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha mantenido una reunión con las agencias estatales y las fuerzas y cuerpos de seguridad, antes de desplazarse a l'Eliana para participar en la reunión Emergencias. Tras el encuentro en la Delegación, la socialista ha defendido la "máxima coordinación" y ha instado a la ciudadanía a seguir la información únicamente a través de los canales oficiales.

La zona cero de la dana del 29-0

Una de las zonas que centran la atención de Emergencias es la zona cero de la dana del 29-O, cuya cifra de víctimas mortales asciende a 228 personas. Aunque el nivel de aviso es amarillo en estas comarcas, Emergencias mantiene la "máxima precaución" e instó a los consistorios a hacer el seguimiento de los lechos y cauces, especialmente en "aquellos donde se están llevando a cabo trabajos de reparación y restauración de los daños ocasionados en la dana del 29 de octubre". Se les pidió especial precaución por la presencia de personas y maquinaria pesada en las labores, los cuales requieren de un rápido aviso para su evacuación".

Fue en un nuevo aviso del CCE, emitido a las 14.15 horas del lunes; hubo uno anterior y previo el domingo. En este se alertaba de posibles precipitaciones de hasta 120 y 150 litros por metro cuadrado en el norte de Castellón en un periodo de entre tres y seis horas, que finalmente no se produjeron. En el resto de municipios, las lluvias podían dejar entre 60 y 80 l/m2 en el mismo periodo.

Sin normalidad hasta el miércoles

Para hoy, se mantienen avisos de nivel naranja en toda la provincia de Alicante, en el litoral sur de la de Valencia y en el norte de Castellón. A lo largo de la jornada, se pueden registrar "chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes" y persistentes según las previsiones de la Aemet. La mayor probabilidad de episodios intensos se espera por la tarde en la provincia de Alicante.