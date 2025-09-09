El Rey inaugura el curso universitario en València el 30 de septiembre

La Universitat de València (UV) acogerá, por primera vez en su historia, la apertura nacional del curso de las universidades españolas. El acto tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Paraninfo de la universidad, en la calle de La Nau, como han confirmado fuentes oficiales de la institución a Levante-EMV. El acto estará presidido por el rey Felipe VI y contará, en principio, con la presencia de la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón; así como con los representantes de las universidades nacionales y de la Comunitat Valenciana, entre ellos la recorta de la UV, Mavi Mestre.

La celebración de este acto, información adelantada en la mañana del martes por la cadena Ser, servirá como "colofón" de los actos de celebración del 525 aniversario de la universidad valenciana. Es el motivo por el que tanto la Casa Real como el Gobierno se han decantado por esta institución para acoger el inicio del curso universitario. "Es un acto similar a la de la apertura del año judicial", explican fuentes de la UV. El año pasado fue la Universidad de Zaragoza donde se celebró.

25 años después

Aunque sí que es la primera vez que la UV ha sido escogida para esta celebración, el centro acogió la celebración de una ceremonia extraordinaria, coincidiendo con el inicio de curso, hace 25 años, con motivo de la efeméride del medio milenio de vida, 500 años, de la UV; un acto que, casualmente, estuvo presidido por el entonces príncipe de Asturias, el príncipe Felipe, actual Jefe del Estado.

Apertura del curso académico de la Politècnica a cargo de Felipe VI / Fernando Bustamante

Será segunda vez que València sea la ciudad escogida para la celebración de este acto. En el año 2018, tuvo lugar en la Universitat Politècnica de València (UPV), con motivo de los 50 años de existencia del centro. En la ceremonia, el monarca tuvo unas palabras en valenciano, cuando tildó a la UPV como una institución "siempre dinámica, emprendedora y solidaria".