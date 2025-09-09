El Gobierno de España reivindica sus obras postdana con un visor web para localizarlas

El Gobierno de España reinvindica su inversión en la zona cero de la dana y las obras que están llevando a cabo para la reconstrucción de los municipios arrasados por el agua el pasado 29 de octubre. Para hacer visible esa inversión, la reunión interministerial sobre la dana celebrada este martes ha acordado crear un visor web dinámico en el que la ciudadanía podrá ver todas las obras que se están llevando a cabo "municipio a municipio". Para que el trabajo en la reconstrucción no solo se lleve a cabo sino que, además, se vea.

Eso en un momento en que llas familias de la zona cero de la dana que solicitaron ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros para hacer frente a las consecuencias de la dana ya han recibido 3.800 millones de euros y el 94% de las solicitudes ya han sido abonadas. Así lo ha detallado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha participado en la reunión interministerial para abordar las consecuencias de la dana, un encuentro sobre el que le han preguntado los medios de comunicación en una visita que ha realizado esta mañana a Catarroja para la inauguración del nuevo Centro de Atención e Información de la Seguridad Social del municipio que sustituye al arrasado por la dana.

Reunión interministerial sobre las consecuencias de la dana en la que se ha presentado el visor de obras / Ministerio de Política Territorial

El 94% de las ayudas del Consorcio, pagadas

En la reunión, ha detallado, ha participado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la nueva comisionada para la dana, Zulima Pérez, las tres vicepresidentas del Gobierno y los ministros de las áreas implicadas. Bernabé ha destacado “los casi 7,000 millones de euros que el Gobierno de España ya ha inyectado en la provincia de Valencia y en los municipios afectados por la dana”. Unas cantidades, ha destacado, que “están actuando directamente en las familias que se han visto afectadas”.

En concreto, como han informado desde el Ministerio en un comunicado, de las 453.295 solicitudes registradas de ayudas en general, ya se ha finalizado el 73,81%. El Gobierno de España ha movilizado 16.600 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada, de los que ya ha abonado 6,2 millones. Y de las cantidades que dependen, en concreto, del Consorcio de Compensación de Seguros, Bernabé ha explicado que los solicitantes ya han recibido 3.800 millones de euros . “Estamos a un nivel de pagos del Consorcio por encima del 94%”, ha indicado. Lo restante corresponde sobre todo a “industrias más grandes” que tienen “dificultades con cuestiones relacionadas con el lucro cesante”.

Reivindicación de las obras estatales

Bernabé ha reivindicado “toda la movilización de inversión que el Gobierno de España tiene en marcha”. Ha asegurado que “toda la maquinaria sobre el terreno responde al compromiso del Gobierno de España”, que no solo lleva a cabo las obras que tiene encomendadas sino que colabora pagando “íntegramente” obras de otras administraciones, como la Diputación o la Generalitat. “Yo la semana pasada estuve en Carlet, en un municipio donde se estaba inaugurando un puente que, gracias a la colaboración institucional, la Diputación pudo llevar a cabo con mecanismos de emergencia y que ha pagado íntegramente el Gobierno de España”, ha destacado Bernabé.

Es un ejemplo de las actuaciones llevadas a cabo con fondos estatales que el Gobierno de España busca reivindicar y visibilizar, y para ello, otra de las novedades que se han abordado en la reunión interministerial es la creación de un visor web dinámico que permitirá navegar sobre el mapa, municipio a municipio, y “conocer en tiempo real el avance de la reconstrucción que está llevando a cabo el Gobierno de España en las zonas afectadas”, como han destacado desde el Ministerio. Se presentará próximamente y con él se podrán conocer, por un lado, las inversiones en cada una de las poblaciones (con varios niveles de detalle) y, por otro, actuaciones de infraestructuras que afectan a varios municipios, con material audiovisual (la reparación de carreteras, vías férreas o parajes naturales).