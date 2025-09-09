La vivienda mantiene el tirón en la recaudación de la Generalitat

Los ingresos de la Generalitat por impuestos propios y cedidos entre enero y julio se incrementaron un 21,25 % respecto al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar los 1.433 millones de euros, según ha asegurado la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, quien ha destacado que este aumento es "el reflejo de la buena marcha de la economía valenciana, en especial de la actividad inmobiliaria, que se ha visto favorecida por las medidas fiscales implantadas por el Consell".

Merino, el director de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), Ángel Zaera; la directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez; y la directora territorial de la ATV, Raquel Cuecos, han presentado este martes en Castelló los datos tributarios correspondientes a los siete primeros meses del ejercicio, en los que los derechos reconocidos también avanzan un 19,96% hasta los 1.474 millones, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

De todos los tributos gestionados por la ATV, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es el que supone un mayor peso. La modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas representa más de la mitad de la actuación de la ATV con 928 millones de euros recaudados, un 17,81% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta modalidad impositiva ha sido uno de los principales contribuyentes al aumento de la recaudación, lo que refleja una mayor actividad en el sector inmobiliario y de la construcción en la Comunitat Valenciana.

Subida del 148 %

Por detrás, en cifras totales, se encuentra la modalidad de Actos Jurídicos Documentados de este impuesto, especialmente ligado a las escrituras notariales, con una recaudación hasta julio que asciende a 242 millones, un 28,18% más que el año anterior. En Castellón, el incremento de la recaudación hasta julio se eleva al 52% en comparación con el año anterior. Este aumento, muy por encima del promedio autonómico, responde sobre todo el aumento en Sucesiones, que sube un 148%, al pasar de 16 millones a 40, y Donaciones, con un avance del 161%, al pasar de 279.000 euros a 730.000.

Los tributos ligados a la actividad económica y el mercado inmobiliario también suben en la provincia de Castellón. Transmisiones Patrimoniales ha pasado de 65 millones a 86, un 32% más, mientras que el impuesto sobre Operaciones Societarias ha experimentado un crecimiento del 137%, de 184.000 a 436.000 euros.

En cuanto a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, se ha ingresado un 44% más, pasando de 14,8 millones a 21,4, muy por encima de la media autonómica. Por último, los ingresos procedentes de los tributos sobre el Juego también han experimentado una importante subida en la provincia, del 23%, al pasar de 5,6 millones a 6,9. Según ha recalcado Merino, una fiscalidad "justa, las medidas de simplificación y menos burocracia son factores que, combinados, dan confianza y seguridad jurídica, dinamizan la economía y generan más recaudación".

Efecto en el ITP

Por lo que se refiere al efecto de las rebajas en los tipos del ITP para jóvenes y colectivos vulnerables vigentes desde el 1 de enero de 2024 y a la nueva tarifa para adquisición de parcelas con vocación agraria, vigente desde el 1 de junio de este año, el ahorro total para los ciudadanos ha sido de 41,2 millones de euros, es decir, 1.347 euros de media.

La tarifa dirigida concretamente a los jóvenes que adquieren su primera vivienda habitual fue la más utilizada, con 21.485 declaraciones y un ahorro medio de 1.465 euros por contribuyente. El reparto por provincias fue de 7.692 contribuyentes en Alicante, que ahorraron en total 10,9 millones de euros; 3.137 en Castellón, que ahorraron 4,2 millones; y 10.656 en Valencia que ahorraron 16,4 millones de euros.