Vox pone en barbecho los presupuestos para 2026 que el Consell ya había activado

En el calendario parlamentario aprobado en la junta de síndics este martes para el próximo periodo de sesiones, de aquí a final de año, no hay hueco para los presupuestos. Es verdad que esta previsión es siempre modificable y así lo han trasladado PP y Vox, pero llama la atención que en el primer esquema para afrontar los siguientes meses, ambas formaciones hayan decidido prescindir de marcar en rojo fechas para debatir de unas hipotéticas cuentas para 2026 que los voxistas, aliados necesarios del Consell, prefieren prorrogar.

En el día de la marmota en el que parece vivir instalada la política valenciana, los presupuestos vuelven a formar su propia trama protagonista. Igual que hace un año, cuando el Consell encaró el curso tras la ruptura con Vox, o hace medio, cuando después de la dana el calendario parlamentario iba bailando al son de unos presupuestos que se fueron atrasando hasta finales de marzo, el parlamento valenciano inicia el curso sin saber si habrá o no debate de las cuentas a final de año.

De momento, la postura de Vox es poner en barbecho una tramitación que el Consell ya había activado. El 10 de julio la Conselleria de Hacienda publicó en el DOGV la orden por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2026. Tras ello, el mensaje interno dentro del Gobierno valenciano, transmitido por el deseo expreso de Carlos Mazón, era poner en marcha la rueda para contar con unas cuentas aprobadas en tiempo y forma, una acción con la que tratar de exhibir estabilidad interna.

El síndic de Vox, José María Llanos, y su adjunto, David Muñoz, este martes en rueda de prensa. / Levante-EMV

No obstante, este posicionamiento no encuentra reciprocidad en su principal (y único) aliado parlamentario: Vox. De hecho, su síndic, Jose María Llanos, ha transmitido este martes su preferencia por apurar los que actualmente y desde hace poco más de tres meses que están en vigor para lograr un "grado razonable de ejecución". "Llevamos poco tiempo desde la aprobación de los presupuestos anteriores", ha incidido Llanos. En concreto, fue el 31 de mayo cuando la ultraderecha dio su visto bueno en el pleno al proyecto financiero de 2025.

"Excepcionalidad"

Aquella fecha, ha recordado el dirigente voxista, fue una "excepcionalidad" marcada por la dana (y la debilidad interna de Mazón) y de la que la formación de Santiago Abascal sacó su provecho dejando su sello. Esa impronta es la que todavía quieren estirar los voxistas, que destacan que si se han negociado unos presupuestos "tienen que ejecutarse". Eso sí, el propio Llanos ha admitido que pese a que su postura es la de la prórroga de las partidas actuales, están dispuestos a negociar los presupuestos si el Consell los presenta.

"Entra dentro de sus facultades y competencias", ha recordado el síndic asegurando que si presentan presupuestos "entraremos a negociar como es nuestra responsabilidad para que sean los mejores". En esta negociación ha optado porque se mantengan algunas de las partidas incorporadas este año. Sin embargo, de momento, todavía no ha habido ningún tipo de conversación según ha indicado el propio Llanos, que ha matizado que el año anterior a estas alturas tampoco la había habido.

Frente al freno puesto por Vox a los planes del Consell sobre los presupuestos (y que también había avanzado con la incorporación de varios cambios normativos a través de la ley de Acompañamiento), el PP ha contemporizado y ha evitado mostrarse excesivamente preocupado. Su síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha diferenciado la situación actual de la de principios de año cuando la situación tras la dana hacía "necesarias" las cuentas. Estas, actualmente en vigor, permiten al Ejecutivo "afrontar con más tranquilidad" su gestión.