Así ha sido el primer día en barracones para los escolares de la dana

La imagen de esta vuelta al cole 2025-26 es, tristemente, la de los barracones para los niños y niñas de la zona dana que perdieron su centro por la riada. Ocho colegios e IES en total han tenido que ser reconstruidos, y de esos, tres abrieron este lunes: el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el Ceip Horta de Alfafar y el Blasco Ibáñez de Alginet.

Ninguno de estos escolares tienen en la cabeza la imagen de los barracones, que han marcado la historia reciente de la C.Valenciana en materia educativa, y para todos era una experiencia nueva enfrentarse a ellos. Por eso los equipos educativos de los centros decidieron utilizar el primer día del curso para enseñarles el que iba a ser su nuevo centro para los próximos años. Esta es una tarea habitual en la vuelta a la escuela, pero era más importante aún si cabe este año.

El IES Berenguer Dalmau, con 1.500 estudiantes, abrió sus puertas este lunes a medio gas. Las obras de acondicionamiento no están del todo terminadas, pero tras una reunión del claustro los profesores decidieron comenzar este lunes para no causar más perjuicios al alumnado que ha tenido un curso escolar horrible marcado por la trágica riada.

Germán Caballero

Inicio gradual

Eso sí, el curso inició solo para segundo y tercero de la ESO, y segundo de Bachillerato. La otra mitad del alumnado llegará mañana a clase mientras los primeros se quedan en casa y el miércoles, por fin, disfrutarán todos juntos de las aulas. La razón es porque el IES tiene tal cantidad de alumnado y tan poco sitio en los pasillos, que el cuerpo docente ha decidido enseñarlo en dos días distintos.

En el Ceip Horta de Paiporta y en el Blasco Ibáñez de Alginet se enseñaron los barracones a todo el alumnado que iba a cursar sus estudios en ellos. Aunque ambos centros ya acogieron alumnos unos pocos días en mayo, el equipo docente ha decidido volver a mostrarlos para que los niños y niñas sepan cómo es su nuevo cole.

Vuelta a clase en barracones en Catarroja / Miguel Angel Montesinos / Miguel Ángel Montesinos

Falta de material docente

Otra tónica del primer día en prefabricadas ha sido la falta de material para dar clase en buenas condiciones. Según explican fuentes del Ampa del Ceip Horta, mucho de su material es reutilizado de la primera planta del anterior centro y el resto fruto de donaciones de empresas extranjeras en medio de la tragedia: "Sin eso no se yo si estaríamos en el primer día de clase con todo listo", explican.

En el caso del Berenguer Dalmau de Catarroja -un IES modular de doble planta para 1.500 chavales- el equipo docente critica que no tienen ordenadores ni pizarras digitales. Conselleria asegura que esos suministros llegarán el jueves para que los alumnos puedan usarlas. Aún así, tampoco tienen wifi ni una antena instalada, con lo que de manera provisional deberán conectar usb con cobertura móvil en los portátiles para que pueda reflejarse algo en la pizarra.

El problema de los patios

Una queja que sí que tienen en todos los centros escolares tiene que ver con los patios. En ninguno de ellos se han proyectado sombras, ni elementos de juego para los niños y niñas, y ni siquiera un asfaltado adecuado que disipe un poco el calor. "Sí que me ha dicho mi hijo que en el patio han pasado mucho calor, esperemos que eso lo mejoren poco a poco", explica un padre del Ampa de Paiporta.

Vuelta a clase en barracones en Catarroja / Miguel Angel Montesinos / Miguel Ángel Montesinos

Sin embargo, la mayor incerteza la tienen, de nuevo, en el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, que no saben si tienen un patio suficiente para la enorme cantidad de alumnado que deberán albergar los barracones. "Hoy con menos de 1.000 alumnos en el centro el patio daba ya una sensación de agobio y de que había mucha gente. Veremos el miércoles cuando los 1.500 jóvenes salgan al patio a la vez. Creo que el patio está muy justo en tamaño, deberíamos tener unos 3.000 m2 pero solo tenemos unos 2.100", veremos el miércoles si eso causa un problema", explicó una docente.

Conselleria de Educación sí que tiene prevista la instalación de toldos en los centros escolares en que falten, y explica que la ausencia se debe en un retraso en el suministro debido al cierre de la empresa en agosto. "Nos han dicho que los toldos llevan pedidos 3 semanas y que tardarán de 3 a 8 semanas en llegar", explican fuentes de la comunidad educativa del Berenguer Dalmau.

También cabe añadir que ninguno de estos centros cuenta con unas instalaciones adecuadas para realizar la asignatura de educación física con lo cual se deberán usar o bien instalaciones municipales o las de otro centro escolar, con lo cual el alumnado deberá desplazarse por la localidad para ir a cursar esta asignatura.