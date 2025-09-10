Hay "razones jurídicas fundamentadas". Así valora la Acadèmia Valenciana de la Llengua la necesidad de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el vaciado presupuestario acometido por el Consell de Carlos Mazón de las arcas de la institución. Un recurso contra la Ley 6/2025, de 30 de mayo, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 que el Defensor del Pueblo, a quien se le solicitó, ha desestimado, aunque recomienda a la Generalitat "iniciar los trámites necesarios para realizar una modificación de crédito de la Sección 17 de los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, en el sentido de la propuesta aprobada por el Pleno de la Academia Valenciana de la Lengua y remitida al Consell para su aprobación, en aras de salvaguardar la autonomía de esta institución”.

Y esta recomendación del Defensor del Pueblo la valora "positivamente" la AVL en un comunicado. Ven de justicia que "el reintegro del presupuesto de la AVL como fue aprobado por la institución". Pero, en lo tocante al recurso, discrepan de la decisión de no interponerlo, porque consideran que "hay razones jurídicas fundamentadas para hacerlo". El dictamen del Defensor del Pueblo, por su parte, considera que "no se advierte una contradicción patente entre la garantía estatutaria de la AVL como institución normativa lingüística de la Generalitat Valenciana y la Ley cuya constitucionalidad se discute".

La AVL ve "razones jurídicas" para el recurso de inconstitucionalidad que desestima el Defensor del Pueblo. En la imagen, el último pleno / José Cuéllar / AVL

"Su autonomía se ha visto seriamente afectada"

En cuanto a la recomendación al Consell de modificar el prespuesto para la Acadèmia, el Defensor del Pueblo indica que la institución “no solo ha sufrido una disminución importante de la dotación presupuestaria inicialmente aprobada por el Pleno de la Academia, sino que las modificaciones han variado las previsiones de las partidas presupuestarias (especialmente los capítulos 2, 4 y 7), de tal manera que su autonomía se ha visto seriamente afectada”. Estos cambios implican, como es obvio y como recoge el Defensor, “una modificación drástica del Plan de actuación de la Academia”.

Sin embargo, desde la Acadèmia consideran que la gravedad del recorte le hace merecedora de que se interponga recurso de inconstitucionalidad, ya que el Defensor del Pueblo sí reconoce que la autonomía se ve lesionada. Recuerdan que así lo corrobora el informe elaborado por el letrado secretario general de la Acadèmia y remitido el 27 de junio al Síndic de Greuges, organismo que lo elevó al Defensor del Pueblo.

El informe elaborado por la AVL

"A través de una ley ordinaria, como la Ley de presupuestos, no solo se anula materialmente la autonomía orgánica, funcional y presupuestaria de la Acadèmia, sino que, de manera arbitratia, se hace inviable la misma existencia de la institución" de promoción del valenciano, indica el informe de la AVL. Los presupuestos, añade el citado documento, "derogan de facto tanto el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana como la Ley de Creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua". Desde la institución académica consideran que se vulneran los principios de seguridad jurídica y de jerarquía normativa reconocidos en la Constitución, el Estatut y la Ley de Función Pública Valenciana, que exige dotación económica para todas las plazas de la plantilla.