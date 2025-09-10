Ampas de Massanassa y Alfafar piden no llevar a los escolares a los barracones hasta el lunes: "No es seguro"

Las Ampa de Alfafar y Massanassa piden no llevar a los escolares a los barracones hasta el lunes al considerar que "no son seguros para los niños". Así lo consideran las asociaciones de padres este miércoles, a menos de un día de que reabran las aulas para los niños y niñas afectados por la dana.

Tenían que haber abierto este lunes y martes, pero Conselleria de Educación tuvo que retrasar el inicio de curso porque las obras no estaban finalizadas. El conseller Rovira dijo primero que no habría retrasos y después que serían de "uno o dos días como mucho". Y, aunque así ha sido, las familias no creen que las aulas sean seguras para los escolares este jueves, especialmente para los chiquillos de Educación Infantil de 3 a 6 años.

Maquinaria trabajando en el Ceip Lluis Vives el dia anterior de la reapertura / Levante-EMV

La imagen de los barracones de Massanassa es de un patio sin valla para que los niños no se escapen o con un agujero abierto en mitad, cables sueltos por los pasillos, baños sin luz ni agua o aulas de música sin nada de material, además de falta de muchas zonas por rematar. "No somos técnicos ni especialistas, pero vemos muchas cosas que nos parecen peligrosas para los niños hoy por hoy. Yo no sé si los obreros pueden estar hasta las 4 de la mañana para poner la valle y acabar de asfaltar y pintar, pero creo que son necesarios algunos días más y que si hay albañiles trabajando o material de obra por ahí puede ser peligroso para los niños", explica el presidente de las ampas de Massanassa.

"No nos sentimos escuchados"

El pasado viernes, Conselleria de Educación emitió un comunicado de prensa para explicar que retrasaba la vuelta a las aulas en estos barracones y que la decisión se tomaba de mutuo acuerdo con la comunidad educativa. "Las ampas somos comunidad educativa y nadie nos informó de nada. Igual que en las anteriores ocasiones. Nunca nos consultan nada y nos tenemos que enterar después de que lo anuncien", explica. Incluso fuentes del equipo directivo de uno de estos centros también niegan que Conselleria les consultara esta decisión.

Así, la sensación en las familias es de desamparo y de falta de confianza debido a los plazos que nunca se cumplen. "Nos dijeron que para enero, luego para semana santa y luego para el primer día de curso en septiembre, ya no nos fiamos de las fechas", cuentan.

Estado de los barracones del Ceip Lluis Vives de Massanassa a un dia de recibir estudiantes. / Levante-EMV

Miedo ante nuevas lluvias

Otro gran temor que tienen las familias son las lluvias que previsiblemente se darán en octubre en la zona cero, y lo que ellos creen que es una grave falta de previsión. "Los nuevos centros se prevén construir en alto, con una planta baja diáfana para que el agua circule y los niños estén protegidos en las riadas ¿Pero los 4 o 6 años que nuestros hijos van a estar en barracones? Los hemos visto por fuera. Están levantados 15 centímetros del suelo, sus ventanas tienen rejas y no tienen ningún acceso al techo ¿Qué pasará si vuelve a llover mucho? Qué hará una profe de Infantil con 20 niños de 3 a 6 años. Nos da la sensación de que no se ha pensado bien el plan de evacuación o de seguridad", lamentan las familias.

"En el Ausias March las trabajadoras de la limpieza salvaron la vida porque se subieron al tejado ¿Qué van a hacer si aquí no se puede subir? Hablamos de un centro para los próximos 4 años como mínimo", reivindican las ampas.

"La sensación -continúan- esque están haciendo todo mal y tarde, que son parches. Pero no queremos que nuestros hijos estén en estas condiciones". Aunque el conseller tan solo prometió un par de días de retraso para el inicio de curso, las familias replican que "muchos estamos cogiendo vacaciones que teníaos para navidad para cuidar de nuestros hijos. Rovira dijo que 'no pasaba nada' por dos o tres días. Pues sí que pasa. Para muchas familias es una faena y no nos deberían tratar así con los impuestos que pagamos".