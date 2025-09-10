Brindis de color y melancolía

El final del verano, al que un año más asistimos, suele traducirse en la despedida de los largos días de playa que, a su vez, dan paso a otros en los que abundan las precipitaciones, las temperaturas más frescas y la nostalgia por unas vacaciones estivales que, una vez más, han quedado atrás.

Pero, sin duda alguna, también marca el inicio de una de las épocas más bellas en el ciclo anual de nuestro mundo: el otoño. Para algunas personas, estos meses son sinónimo de tristeza y melancolía; para otras, representan la etapa perfecta para asistir a uno de los muchos espectáculos naturales que acontecen en la Tierra a lo largo de los 365 días del año. A partir de la última semana de septiembre y la primera de octubre, los árboles caducifolios del hemisferio norte dejan caer sus hojas, esperando la llegada del invierno y, posteriormente, la de una nueva primavera en la que comenzará de nuevo el ciclo natural de la vida.

En muchos puntos del planeta, los bosques dominados durante meses por el homogéneo color verde —hogar de arces, castaños, hayas, robles y un largo etcétera— se transforman al vestirse de rojo, amarillo o naranja. Una heterogeneidad cromática que se convierte en un apabullante espectáculo visual para quienes tienen la oportunidad de contemplarlo.

En España, algunos enclaves como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca, o la Selva de Irati, en Navarra, son todo un clásico para disfrutar del otoño. Otros, quizá menos conocidos, como el Hayedo de Tejera Negra, en el norte de Guadalajara, podrían rivalizar perfectamente con ellos. Aunque estos destinos se cuentan entre los más bellos de Europa, hay otros que son mundialmente famosos. Es el caso de los bosques estadounidenses de Nueva Inglaterra y del noreste de Canadá, donde miles de hectáreas se tapizan con diferentes tonalidades, dando lugar a estampas inolvidables.

Quizá el mejor rival para ellos se encuentre en Japón, donde el conocido arce rojo hace honor a su nombre en estos días. Este fenómeno supone todo un acontecimiento en el país nipón. Y, con mucha probabilidad, observar el monte Fuji rodeado del rojo de los arces que dejan caer sus hojas podría hacer cambiar de opinión a quien asocia estos meses con los más tristes del año.