Camps, en Segorbe, pero sin la alcaldesa

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha pasado hoy por Segorbe en su ruta por las comarcas valencianas para intentar recuperar la presidencia del Partido Popular de la Comunitat Valenciana.

Camps se reunió con un grupo de simpatizantes y tenía previsto encontrarse también con la alcaldesa, Mª Carmen Climent, pero al final no pudo ser. Una mañana de mucha faena, es la explicación que trasladaron a los campsistas, aunque estos creen que más bien ha sido consigna de la dirección del partido y no de la primera edil.

El expresident, a la espera de si algún día se convoca congreso, se tuvo que conformar así con explicar su evangelio del rearme que necesita el PPCV a simpatizantes y militantes de toda la vida.