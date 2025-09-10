Las Corts inicia el curso sin fecha para investigar la dana ni para debatir presupuestos

Sin lloros, despedidas en la puerta, mochilas a cuestas, ni presentaciones de nuevos compañeros, las Corts vivió ayer su particular inicio de curso. El nuevo periodo de sesiones arrancó oficialmente el lunes, pero no fue hasta ayer en la junta de síndics cuando empezó la actividad. En esta, el primer trabajo ha sido fijar el calendario hasta final de año, que tendrá la primera gran cita el habitual Debate de Política General, que será el 23 de septiembre, y que cuenta de momento con dos ausencias destacadas: la comisión de investigación de la dana y los plenos para tramitar presupuestos.

Los dos asuntos se han quedado sin fecha fijada en el primer orden aprobado por PP y Vox. Es cierto que las sesiones de las comisiones no aparecen reflejadas en el calendario general que señala las semanas en las que habrá pleno ordinario, pero también que pese a que la izquierda ha presentado sendas peticiones para que se activara ya desde el inicio del periodo de sesiones, ni 'populares' ni voxistas han trasladado su intención de convocarla a corto plazo (algo que se podría haber hecho ayer en la Mesa de las Corts) lo que hará que se retrase su celebración hasta después del Debate de Política General.

Los representantes del PPCV en la junta de síndics se saludan al llegar, este martes. / José Cuéllar/Corts

Este será entre el 23 y el 25 de septiembre, una cita que actúa de pistoletazo de salida para la acción política en la cámara y en el que Carlos Mazón será protagonista indiscutible. Se espera una sesión de alto voltaje en la semana previa a los once meses de la dana, fecha con la que en esta ocasión se ha evitado coincidir como ocurrió con los presupuestos en mayo. Para los socialistas, por otra parte, la fecha elegida por PP y Vox ha sido más tarde de lo previsto ya que, consideran, la carta de Maribel Vilaplana del pasado viernes les ha "cambiado los esquemas" y ha obligado a poner "tierra de por medio" para que no opacara la cita.

No obstante, que este debate sea el tradicional inicio oficioso del curso parlamentario no significa que antes no vaya a haber actividad en la cámara. El día 11 está fijada la Comisión de Educación y para el 16 la de Política Social, dos convocatorias a las que apunta la izquierda como ejemplo de que se podía haber puesto en marcha la comisión de investigación de la dana. Esta se ha caracterizado por un avance pausado. Aprobada en pleno en noviembre, solo ha celebrado una sesión con comparecientes desde entonces, en julio, con la intervención de seis expertos.

Un "insulto"

"Es una vergüenza, pedimos que se reúna de una vez por toda y que comparezcan las víctimas", exigió ayer el síndic del PSPV, José Muñoz. "Es un insulto, no entendemos que tengan tanta prisa en el Senado y aquí tan poca", añadió el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ante esta lentitud de la que su compañera de grupo, la portavoz en la comisión, Isaura Navarro, culpó directamente a Vox. Claro que esta demora es mayor en el Congreso donde ni siquiera se ha votado el plan de trabajo. La sensación en la izquierda es que no habrá ninguna sesión más hasta final de septiembre como pronto.

Los síndics de PSPV y Compromís hablan durante la junta de portavoces, este martes, en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Para ese momento lo que podría estar algo más claro es si habrá o no debate para aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2026 en tiempo y forma. De momento, la postura de Vox es poner en barbecho una tramitación que el Consell ya había activado. El 10 de julio la Conselleria de Hacienda publicó en el DOGV la orden por la que se dictan las normas para la elaboración de estas cuentas. No obstante, este posicionamiento no encuentra reciprocidad en su principal (y único) aliado parlamentario: Vox.

Presupuestos "en barbecho"

Su síndic, Jose María Llanos, manifestó ayer su preferencia por apurar los que actualmente y desde hace poco más de tres meses que están en vigor para lograr un "grado razonable de ejecución". "Llevamos poco tiempo desde la aprobación de los presupuestos anteriores", incidió Llanos. En concreto, fue el 31 de mayo cuando la ultraderecha dio su visto bueno en el pleno. Eso sí, admitió que pese a que su postura es la de la prórroga de las partidas actuales, donde los voxistas dejaron su impronta, están dispuestos a negociar los presupuestos si el Consell los presenta.

Para ello, la fecha clave está en el 31 de octubre, día límite si se quieren aprobar antes de final de año. Esa situación requeriría de una modificación del calendario aprobado donde ambas formaciones han decidido prescindir de marcar en rojo las fechas clave para debatir de unas hipotéticas cuentas para 2026. Dentro de este calendario, además, los socialistas apuntan a que no se vaya a celebrar pleno ni la semana del 29 de octubre, aniversario de la dana, ni la de antes ni la de después.