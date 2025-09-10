Declara el oficial que podrá aclarar quién ordenó retirar a los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo

El oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de València el 29 de octubre, Manuel Alonso, inicia hoy las declaraciones del medio centenar de testigos pendientes en la causa de la dana. Se trata, además, de un testigo clave porque Alonso era el oficial-jefe de guardia el aciago día de la dana en el que fallecieron 228 personas. Y es también quien firma los tres informes remitidos desde el Consorcio Provincial de Bomberos al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que investiga la causa de la dana.

La incógnita de la retirada

Un testigo de excepción que puede tener la clave de un detalle que, a día de hoy, nadie ha aclarado a la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra: quién ordenó retirar los bomberos forestales enviados para controlar el nivel del agua que llevaba la rambla del Poyo en Cheste y Riba-roja el 29 de octubre. Desde julio, la jueza de la dana ha recibido una quincena de informes de la Conselleria de Emergencias, del Consorcio Provincial de Bomberos que depende de la Diputación de València, de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o de la Guardia Civil de València. Ninguno despeja la incógnita de uno de los detalles capitales en la gestión de la dana del 29-O la retirada de los bomberos forestales enviados a vigilar las escalas físicas ubicadas en los puentes que atraviesan el barranco del Poyo o el río Magro. Un detalle revelado de forma casual por una funcionaria que declaró como testigo.

Movilizados a las 12.30 horas

Como contó Levante-EMV, la "caja negra" de la emergencia, el sistema CoordCom, recoge el envío de bomberos a vigilar el barranco del Poyo el 29 de octubre a las 12.45 horas pero no la retirada de estos efectivos, según reconoció una jefa de servicio de Emergencias, Manuela Roldán, ante la jueza y el fiscal de la dana, en su comparecencia como testigo del 18 de junio. La magistrada pidió el 2 de julio a la Conselleria de Emergencias que enviara una copia de su aviso emitido a las 12'30 horas del 29 de octubre, “requiriendo vigilancia del río Magro y barranco del Poyo, identificando a emisor y receptores de la misma”. Y también pidió una copia de la comunicación del coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos Forestales de Valencia que dio el visto bueno para activar a los bomberos forestales en el río Magro (en el área del puente de Carlet), y el barranco del Poyo (en las áreas Torrent-Picanya-Paiporta).

La Conselleria de Emergencias contestó de forma detallada cómo se movilizó a los bomberos el 29 de octubre. Aunque no pudo identificar al coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos que recibió la orden y movilizó a los efectivos para vigilar el barranco del Poyo y del río Magro. En estas dos cuencas murieron murieron 202 y 15 personas, según la geolocalización de las 228 víctimas totales realizada por la Guardia Civil. Otras 8 fallecieron en la cuenca del río Turia y tres personas continúan desaparecidas.

"Se les indica regreso (...) en expectativa de destino"

Aunque en el informe remitido por el Consorcio Provincial de Bomberos tampoco se identifica al efectivo que decidió retirar a los bomberos de la vigilancia del caudal "in situ" en el barranco del Poyo y en el río Magro. Los bomberos detallan la movilización, los efectivos desplazados. Pero la decisión clave se omite. "Sobre las 14.43 visto que ha disminuido el nivel a aproximadamente 40 cm, solicitando instrucciones la UBF (Unidad de bomberos forestales), se les indica el regreso a base vía radio para quedar en expectativa de servicio".

Polémica con la retirada

El exinspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, justificó que el día de la dana dejó de vigilarse el barranco del Poyo al mediodía por el descenso de caudal que se produjo en ese momento, según explicó en una comparecencia en la comisión de investigación de la Diputación de Valencia, en respuesta a las preguntas de los portavoces de los partidos. Días después, Basset tuvo que disculparse y dijo que la retirada de los efectivos del barranco del Poyo se debió a criterios operativos.