El “catálogo de los horrores” en Gaza del valenciano Raúl Incertis llega a Feijóo y Abascal

“Ayer vi que un político había dicho que no era un genocidio. Nosotros hemos reportado intencionalidad. Yo tengo una minúscula lista de 170 pacientes que documenté con fotografía e historia clínica y hay una intencionalidad de asesinar a niños y civiles”. Así relataba el anestesista valenciano Raúl Incertis en una entrevista con Levante-EMV las atrocidades cometidas contra la población civil de Gaza. “Bombardean la zona humanitaria donde se les dijo que no podían. Todos los días recibíamos una familia muerta o dos. Luego está el desplazamiento forzoso de la población. Es horrible, kilómetros y kilómetros de chabolas donde viven mis propios compañeros cirujanos”, añadía el Incertis a su regreso de Gaza. Un relato que ha llegado a esos políticos que “dicen que no es un genocidio”. Este miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha entregado a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, el informe en el que el médico valenciano narra "el horror" de su experiencia durante los 4 meses que ha estado de voluntario en un hospital de Gaza.

Incertis se reunió el pasado lunes con la ministra. “Su testimonio es demoledor”, reconoció la ministra. Fue el propio médico voluntario en Palestina quien le pidió que las atrocidades que había vivido durante los escasos meses en los que intentó ayudar a la población gazatí llegaran a quienes negaban el genocidio. “Me ha pedido hacérselo llegar a Feijóo y Abascal. Ser conservador no impide ser humano, defender los derechos humanos y frenar un genocidio. Seguiremos en el lado correcto de la historia”, compartió este lunes la ministra en redes sociales.

El informe de Incertis, que durante cuatro meses ejerció de voluntario en el hospital Nasser de Jan Yunis, incorpora fotografías e historias clínicas de centenares de menores heridos en los ataques de Israel, así como el testimonio del médico sobre la hambruna y el colapso sanitario en la Franja.

Un “catálogo de horrores”

Durante su reunión en el Ministerio de Sanidad, el médico denunció ataques deliberados contra civiles y hospitales, alertó de que Gaza vive "un 11M todos los días" y agradeció la valentía del Gobierno de España en la adopción de nuevas medidas frente al genocidio. “Lo peor son las mutilaciones en los niños. Tengo muchas imágenes en la cabeza, muchas fotos. Y los llantos de los padres”, relataba a este periódico Incertis.

Esas imágenes que tiene en la cabeza se las trasladó a la ministra de Sanidad en su encuentro. “Si un día tenías 20 operaciones, o 17, en un formulario ponías ‘por metralla’, ‘herida’, ‘arma de fuego’, ‘aplastamiento’, ‘quemado’. “Un catálogo de horrores que suceden diariamente en Gaza”, denunciaba la ministra.

“No podrán decir que no lo sabían”

Y este martes, en el pleno del Congreso, las imágenes han llegado a los destinatarios a quienes Incertis quería intentar concienciar de la barbarie. La propia ministra de Sanidad ha sido quien se ha acercado con la documentación del anestesista, con fotos y descripciones, a los escaños de Feijóo y Abascal.

"Como me pidió Raúl Incertis, médico español en Gaza, entrego a Feijóo y Abascal su testimonio y las imágenes del horror en el hospital de Nasser. No pueden seguir defendiendo a Israel después de verlo. Cuando la historia juzgue este genocidio, no podrán decir que no lo sabían", ha subrayado Mónica García en sus redes sociales tras haber facilitado este documento a ambos dirigentes en el pleno del Congreso.

En la Comisión de Investigación

Las imágenes contenidas en el informe están ya en manos de la Comisión de Investigación para los Territorios Palestinos Ocupados e Israel de Naciones Unidas, que recopila estas pruebas y las comparte, cuando son requeridas, con la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia.

“Yo le diría a esos políticos [que niegan el genocidio] que vayan a Gaza, que pasen 48 horas en urgencias del hospital porque muy probablemente cambiaría su opinión", destacaba a su llegada a València Incertis. De momento, han recibido este “catálogo de horrores”, un mensaje de Incertis que intenta que no se siga mirando hacia otro lado.