Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar diez viviendas

El Centro de Coordinación de Emergenciasde la Generalitat Valenciana ha establecido la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por un incendio forestal en Buñol, cerca de la llamada Cueva del Turche.

La Guardia Civil ha desalojado algunas viviendas dispersas. El desalojo se ha realizado de manera preventiva, pero no hay riesgo ni para las personas, ni para las viviendas. Según ha informado el Ayuntamiento de Buñol, han sido diez viviendas las que se han desalojado, unas 20 personas para las que se ha habilitado el Polideportivo Municipal El Planell Pablo Cusí Sierra.

El incendio forestal de Buñol, en imágenes / Bomberos

Los bomberos también han cortado la CV425 entre Buñol y Alborache. En estos momentos, están movilizadas tres dotaciones de bomberos de Requena, Chiva y Torrent, dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio, así como siete unidades de Bombers Forestales de la Generalitat.

Los bomberos siguen trabajando en las tareas de extinción del fuego y, aunque la situación ha mejorado en las últimas horas, se prevé que varias unidades sigan trabajando a lo largo de la noche.

Fuente del Ciprés

El incendio se ha declarado este miércoles, alrededor de las 20.28 horas, en las cercanías de la Fuente del Ciprés en Buñol, según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

A las 20.56 horas, Emergencias ha establecido la situación 1 del PEIF.

Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar algunas viviendas / Vost CV

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

Desde el propio Ayuntamiento de Buñol también han reiterado la importancia de mantener la calma y no acercarse a la zona afectada.