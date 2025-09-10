La jueza de la dana pide información al juzgado de Llíria sobre la llamada de Emergencias con Aemet manipulada

La jueza de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido recabar información del Tribunal de Instancia de Llíria que investiga la llamada entre Emergencias con Aemet (Agencia estatal de Meteorología) que se filtró manipulada el pasado mes de febrero. En un auto notificado hoy a las partes, la magistrada ha decidido obtener testimonio de las diligencias previas que se siguen en el Tribunal de Instancia de Llíria sobre una llamada telefónica entre una trabajadora del Centro de Coordinación de Emergencias y una predictora de la Aemet, en la mañana del 29 de octubre de 2024, según acaban de informar fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La petición al juzgado de Llíria se realiza a instancias de la acusación popular que ejerce el sindicato FTAP-CGT.

En esta misma resolución la magistrada oficia al Centro de Coordinación de Emergencias para que identifique a las personas de esta institución que solicitaron a la Aemet ajustar la predicción a muy corto plazo en una cuenca o zona de la que se precisara conocer su evolución.

La jueza instructora de la dana también acuerda en otro auto, a petición de una acusación particular, solicitar a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que aporte los informes que se hubieran efectuado sobre el fallecimiento de personas por la dana en una residencia de la tercera edad de la localidad de Paiporta, donde murieron seis residentes.

Junto a estos dos autos también se han notificado dos diligencias de ordenación de la letrada de la administración de justicia en las que se comunican que se tienen por presentados diversos escritos y recursos de las partes, al tiempo que se oficia a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que efectúen la descarga de diversos vídeos publicados en Youtube a los que se hace referencia en un auto fechado el pasado 4 de septiembre.