Mazón vuelve a evitar hablar de Vilaplana ante la prensa

Por segunda vez esta semana, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pasado sobre una nube de micrófonos y cámaras y ha evitado contestar las preguntas de la prensa sobre la carta abierta de Maribel Vilaplana el pasado viernes. Esta vez, el motivo han sido los anuncios, concretamente el que iba a llevar a cabo minutos después en un acto en el Palau de la Generalitat tras reunirse con alcaldes de la zona afectada por la dana.

Así, ante los micrófonos y las preguntas de los periodistas sobre la misiva de Vilaplana o la hora a la que salió de El Ventorro el 29-O, Mazón se ha centrado en el evento pendiente. "Vamos a hacer un importante anuncio hoy sobre las viviendas industrializadas que además es pionero en España, sobre todo para la zona dana, a un tiempo de grandísima velocidad, más de 80 viviendas, vamos a tener ahora la reunión con los alcaldes, esta es la reconstrucción, esta es la prioridad, a esto nos dedicamos", ha señalado, de carrerilla, dejando atrás y sin respuesta a sus preguntas a la prensa.