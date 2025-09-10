Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Mazón vuelve a evitar hablar de Vilaplana ante la prensa

El 'president' responde a las preguntas con el anuncio sobre vivienda que tenía en agenda

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se reúne con alcaldes de localidades afectadas por la dana, este miércoles.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se reúne con alcaldes de localidades afectadas por la dana, este miércoles. / Biel Aliño/EFE

Redacción Levante-EMV

València

Por segunda vez esta semana, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pasado sobre una nube de micrófonos y cámaras y ha evitado contestar las preguntas de la prensa sobre la carta abierta de Maribel Vilaplana el pasado viernes. Esta vez, el motivo han sido los anuncios, concretamente el que iba a llevar a cabo minutos después en un acto en el Palau de la Generalitat tras reunirse con alcaldes de la zona afectada por la dana.

Así, ante los micrófonos y las preguntas de los periodistas sobre la misiva de Vilaplana o la hora a la que salió de El Ventorro el 29-O, Mazón se ha centrado en el evento pendiente. "Vamos a hacer un importante anuncio hoy sobre las viviendas industrializadas que además es pionero en España, sobre todo para la zona dana, a un tiempo de grandísima velocidad, más de 80 viviendas, vamos a tener ahora la reunión con los alcaldes, esta es la reconstrucción, esta es la prioridad, a esto nos dedicamos", ha señalado, de carrerilla, dejando atrás y sin respuesta a sus preguntas a la prensa.

