Montero presiona a Mazón y defiende que la Comunitat Valenciana es la más beneficiada de la quita de deuda

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado este miércoles a los presidentes autonómicos del PP que "traicionen" a su ciudadanía y rechacen la condonación de deuda que ha ofrecido al Gobierno de España (aprobada en el Consejo de Ministros la semana pasada y con camino parlamentario de por medio) sólo porque lo ha exigido la dirección nacional del partido.

Es la respuesta que Montero ha dado en la sesión de control de este miércoles en el Congreso al ser interpelada por el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, por la condonación de deuda a las comunidades autónomas. "¿Me puede usted explicar, señor Bravo, cómo los presidentes autonómicos traicionan los intereses de sus territorios para ponerse al dictado de Génova? ¿Cómo es posible que digan que no a algo que es de sentido común?", ha preguntado la vicepresidenta al diputado.

En estos presidentes autonómicos no ha mencionado directamente a ninguno, pero la dirigente socialista ha lanzado especial presión sobre Carlos Mazón señalando a la Comunitat Valenciana como la autonomía "más beneficiada" de esta condonación. Son 11.200 millones, una cifra que supone una quinta parte del total de su pasivo. Ni en ese montante absoluto ni en el porcentual respecto al global que acumula la valenciana está arriba del ranking, superada en ambos casos por Andalucía. Sí que es la más beneficiada en quita de deuda per cápita (2.284,58 euros).

Montero ha señalado que entre los beneficios que tiene esa quita de deuda en los territorios está poder salir a los mercados financieros u obtener mejores condiciones e intereses en sus créditos para dedicarlo a servicios públicos. En este sentido, ha recordado que el 70% de la condonación de 83.252 millones de euros, que equivale a unos 58.276 millones, van dirigidos a comunidades del Partido Popular y la más beneficiada es la Comunidad Valenciana.

Previamente, Bravo ha azuzado a Montero sobre este asunto porque, a su juicio, la fórmula que ha presentado el Gobierno para perdonar la deuda en la práctica supone "sacar piedras de la mochila de la comunidad autónoma para meterlas en la mochila del Estado" y al final "ningún español verá reducida su deuda". El dirigente 'popular' ha apostillado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y hasta técnicos de Hacienda han avisado que en ningún caso los posibles ahorros generados para las autonomías podrán ser utilizados por ellas mismas.

La condonación es optativa, es decir, que las comunidades podrán acogerse o no a esta posibilidad. Por ahora, Mazón no se ha manifestado dispuesto a aceptar la quita. De hecho, estos días Mazón ha insistido en que se trata de un "atropello" a la igualdad entre españoles y un "chantaje" a la Comunitat Valenciana, que además "necesita muy especialmente" una mejor financiación. Cree que no sirve de nada sin una reforma del sistema de financiación.