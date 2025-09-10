La otra vuelta a las aulas: 60 seminaristas inician el curso en Moncada

Además de en colegios e institutos, hay otra vuelta a las aulas de la que se habla menos: la de los seminaristas. Un total de sesenta seminaristas iniciaron este martes el nuevo curso en el Seminario Mayor de Valencia, en un arranque escolar que contó con la presencia del arzobispo de Valencia, Enrique Benavent. En total, este año habrá 17 nuevos jóvenes seminaristas.

Para abrir el curso oficialmente, Benavent celebró una misa en la capilla del Seminario La Inmaculada en Moncada, en la que invitó en esta nueva etapa que inician, a "fiarse del Señor y de la Iglesia" y "a vivir con confianza y agradecimiento esta aventura que comienzan". Y en la misma celebración, fue presentado el nuevo vicerrector, Fernando Carrasco, tras su reciente nombramiento por el arzobispo.

Sesenta seminaristas inician el nuevo curso / A.Saiz / Arzobispado

52 seminaristas en Moncada en el nuevo curso

En total, el Seminario Mayor La Inmaculada de Moncada arranca el curso con 52 seminaristas, entre los que figuran jóvenes procedentes de diversas localidades de la diócesis, de Valencia, y, tres, de las diócesis de Segorbe-Castellón, Ibiza y Menorca.

De entre todos ellos, un total de 17 son de nuevo ingreso y, de éstos, 16 iniciarán en el Curso Propedéutico, etapa anterior al inicio de los estudios teológicos.

Recepción y asamblea de los seminaristas

Por su parte, el Colegio Seminario la Presentación y Santo Tomás de Villanueva de Valencia comienza el curso con 4 seminaristas y el Colegio Seminario del Corpus Christi "El Patriarca" de Valencia también con otros cuatro.

Los nuevos seminaristas fueron recibidos en el Seminario, acompañados por familiares y allegados de sus parroquias. Tras la celebración de la misa con el arzobispo, y tras la cena, tuvo lugar una asamblea en la que se presentaron los nuevos seminaristas.