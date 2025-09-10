Los parques metropolitanos inundables contarán con estaciones meteorológicas en puntos clave de las cabeceras

Estaciones meteorológicas en puntos clave de las cabeceras y en zonas de confluencia de barrancos, con una monitorización continua para “reducir riesgos” en un escenario climático cada vez más extremo. Esos serán algunos de los elementos que incluirán los parques metropolitanos inundables entre el Túria, la rambla del Poyo y l’Horta Sud que proyecta la Generalitat. Estos corredores verdes contarán con espacios adaptados para hacer frente a las olas de calor y unas temperaturas cada vez más elevadas, áreas de sombra con densa vegetación autóctona, así como fuentes de agua potable preparadas para el descanso o el ocio familiar. Son algunas de las propuestas del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), que participa en esta apuesta del Consell.

Visión científica avanzada

La iniciativa, presentada a finales de julio por el president Carlos Mazón, tiene esa “visión científica avanzada” del CEAM y supondrá un complemento a las obras de encauzamiento planificadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en la zona dana. Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, incidía este martes en la creación de esos enclaves resilientes, que mejoren la calidad de vida y el confor climático”. “El organismo asesora técnicamente sobre vegetación urbana saludable adaptada y apoya el diseño de espacios públicos seguros y utilizables incluso en condiciones climáticas adversas”, explicaba en su visita a las instalaciones del CEAM.

Visita del conseller Vicente Martínez Mus a las instalaciones del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo / Levante-EMV

Soluciones adaptadas

En la reunión se ha consensuado también que se habilitarán recorridos con sombra para realizar deporte cuando se disparen los termómetros, como ha ocurrido este verano. Son “soluciones climáticamente adaptadas y orientadas al bienestar ciudadano”, resaltaba Martínez Mus. “El modelo que plantea la Generalitat persigue una transformación integral hacia una metrópoli resiliente, biosaludable y cohesionada, en un contexto de acelerado riesgo climático”, explicaba. “Con la incorporación del CEAM se abre una oportunidad para consolidar un modelo de regeneración territorial basado en la ciencia, la sensibilidad ambiental y orientación clara a la calidad de vida metropolitana”, detallaba. En todo caso será el CEAM el que asesorá en el emplazamiento final del festivalódromo o los espacios de coworking buscando la mayor seguridad.

Más de 1.500 hectáreas

Los dos parques antinundaciones en la ribera del Túria y en la del Barranco del Poyo comprenderá más de 1.500 hectáreas en una zona verde que supondrá una nueva defensa ante posibles riadas. Contempla una extensión de 35 kilómetros y una anchura de entre cien y quinientos metros, como ya avanzó en en exclusiva Levante-EMV. La propuesta inicial en la que ha trabajado también la Universitat Politècnica de València comprenderá dos tramos: l’Albufera con el interior del área metropolitana y el Pla de Quart por el sur, mientras que al norte se trataría del parque fluvial del Túria y el enclave forestal de la Vallesa. El presupuesto inicial ronda los 150 millones de euros y la redacción inicial está prevista en los primeros meses de 2026 aunque ha suscitado no pocas dudas entre la oposición.