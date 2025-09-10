PSPV y Ens Uneix inician curso a la gresca por los presupuestos de la diputación

PSPV y Ens Uneix han empezado el curso casi por la misma senda por la que lo terminaron: a la gresca. El nombramiento como secretaria de Organización del PSOE de Rebeca Torró, ex mano derecha del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, fue el episodio con el que se llegó al verano, con enfado de los de la Vall d'Albaida, cerrando la puerta a una moción de censura contra Vicent Mompó. Dos meses después, el parón estival se ha roto con retos cruzados: los de Ens Uneix al PSPV a apoyar los presupuestos en la Diputación de Valencia para evitar a Vox y los socialistas a los municipalistas para formar un "gobierno de izquierdas".

En realidad ninguna de las dos propuestas acaban de ser ni incompatibles ni del todo imposibles. Los socialistas apoyaron las cuentas de la corporación provincial, presidida por el PP con Ens Uneix en el gobierno, hace menos de un año para afrontar la recuperación tras la dana mientras que Ens Uneix coqueteó en primavera con la posibilidad de aliarse con PSPV y Compromís para dejar caer a Mompó en una forma de desligarse del desgaste de los 'populares' ante la dana y de presionar a este partido para rebajar el listón electoral para las Corts, deseo de la plataforma política de Rodríguez.

Sin embargo, la designación de Torró en los mandos de Ferraz supuso un nuevo giro de guion a final de la pasada temporada que se ha visto secundado en el inicio de esta y que muestra la desconfianza entre ambos partidos. Así, el lunes, durante la rueda de prensa para analizar el inicio de curso, la vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, apeló a la "responsabilidad" del resto de grupos para "no caer error de quedar atrapadas en chantaje de la extrema derecha". "Si todos los partidos apoyan la lengua y el valenciano tienen que demostrarlo", dijo Enguix en una forma de presión hacia los socialistas, que apoyaron las anteriores cuentas.

Sin "calculadora"

El guante lanzado por Enguix no sentó bien en el grupo provincial del PSPV que este miércoles ha replicado con un nuevo "reto": el de conformar un gobierno de izquierdas. Los números, ha recordado su portavoz en la corporación, Carlos Fernández Bielsa, dan sin "requerir calculadora". "O un gobierno de izquierdas, o seguir dando alas a la derecha y al PP del Ventorro, mientras los ultras de Vox dictan las órdenes, el PP aplaude obediente y en "Ens uneix' lo toleráis. La decisión es vuestra, de nadie más", ha escrito en sus redes sociales el también alcalde de Mislata.

Fuentes del grupo socialista de la Diputación plantean que la "única alternativa al reto que lanza Ens Uneix para evitar la dependencia de Vox es conformar una alternativa progresista". "Es Ens Uneix quien debe decidir con quién quiere estar: con la izquierda y el progreso, o con la derecha y la ultraderecha", agregan estas mismas fuentes preguntadas por el futuro presupuesto de la corporación provincial para 2026, evidenciando la distancia con el gobierno de Mompó y Enguix.

Incremento de 50 millones

Es más, los socialistas recuerdan que hace nueve meses dieron su voto a favor del presupuesto con una serie de condiciones. Además del incremento de 50 millones en el montante para actuaciones en la reconstrucción, el gobierno provincial se comprometió con el PSPV a impulsar una comisión del seguimiento de las cuentas y un pleno específico de debate del estado de la provincia, cuestiones que no se han cumplido hasta la fecha para protesta del grupo que encabeza Bielsa.