Rufián se apoya en el "poco sospechoso" Puig en el Congreso

Ximo Puig se ha convertido este miércoles en cita de referencia en el Congreso, aunque no por la boca de alguno de sus compañeros de partido ni siquiera de federación, sino del portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El dirigente republicado se ha acordado del expresident de la Generalitat durante su intervención para hablar de la financiación autonómica y reivindicar un cambio del sistema en el reparto económico a las comunidades autónomas.

En este sentido, Rufián se ha referido al "poco sospechoso" Puig para recordar que el exlíder del PSPV fue "uno de los primeros en reivindicar un nuevo modelo" en los ocho años en los que gobernó la Comunitat Valenciana, una petición que este miércoles ha recogido el portavoz de ERC llevándola a su terreno para exigir una reforma del modelo de financiación. Es más, ha incidido en que la valenciana, Andalucía y Galicia eran las más perjudicadas por el actual, mención que en el caso de la gallega no se sabe si ha sido por lapsus en la mención o error al mirar los datos.