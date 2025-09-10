Los reventones térmicos del final del verano auguran un otoño de alertas

El doble aviso naranja, por lluvias y tormentas, dejó el lunes un reventón húmedo en la provincia de Alicante que provocó rachas "muy fuertes" de viento con una velocidad máxima de hasta 122 kilómetros por hora registrada en Cox. Este episodio es solo un anticipo de lo que podría darse en los próximos meses: un otoño repleto de alertas y avisos por precipitaciones intensas y chubascos, bien se decrete una dana o no; con las pertinentes decisiones y medidas preventivas adoptadas por las diferentes administraciones.

El recuerdo de lo ocurrido el pasado 29-O es muy reciente, se acerca el primer aniversario de la tragedia que acabó con la vida de 228 víctimas mortales, y las autoridades están mostrándose mucho más precavidas que entonces; este martes, se cancelaron clases en 44 municipios de Alicante, pese a que el aviso solo era de nivel naranja y no rojo como ocurrió ese día; más de 215.000 alumnos no tuvieron clase. Cabe recordar que, durante el temporal de marzo, se suspendió la actividad lectiva en más de 300 municipios e incluso citas programadas en los centros de salud y hospitales.

El foco en la Vega Baja

El temporal se dejó notar este martes especialmente en la provincia de Alicante y, concretamente, en el interior de la Marina Baixa. A las cuatro de la tarde, se acumulaban 74,9 litros en Sella o 68,9 en Callosa d'en Sarrià, según la red de estaciones de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet); y 26,8 en Xàbia según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y, pese a que no se produjo un reventón húmedo como el lunes, se registraron rachas de viento de hasta 92 kilómetros por hora en Alcalalí.

La jornada de ayer transcurrió sin grandes incidentes destacados, como también ocurrió en la madrugada del lunes al martes. Según la información difundida por Emergencias, solo se requirió la participación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para atender la caída de árboles registrada en Barxeta. Un día antes, la lluvia provocó el cierre temporal de la N-3240 y la CV-900 en el entorno de Orihuela.

La situación en esta comarca, la de la Vega Baja, una de las más afectadas por las lluvias y que ya sufrió una dana en 2019, llevó al president Carlos Mazón -ausente en las horas clave del 29-O- a desplazarse hasta allí a última hora de la tarde del lunes para coordinar a los responsables municipales y los servicios de emergencia las medidas de prevención y seguridad. Además, en la mañana del martes, se conectó a una reunión telemática con el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama para analizar la última hora de la evolución del temporal.

El president Mazón durante su reunión telemática el martes con Valderrama. / GVA

Imprevisibilidad y política

Una de las claves de este episodio ha sido su "imprevisibilidad"; en ella ha insistido, reiteradamente, el responsable de Emergencias. De hecho, el lunes se temió que la Aemet elevara el riesgo a nivel rojo, extremo, en el norte de Castellón a semejanza del activo en el sur de Tarragona. Finalmente, las precipitaciones allí no fueron las esperadas; algunas previsiones estimaban precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en un periodo de solo tres horas.

Una de las claves -se repetirá en nuevos episodios futuros- ha sido pedir "la máxima precaución" a la ciudadanía e insistir en mantenerse conectado con los canales oficiales para conocer la evolución de la situación; algo en lo que no se insistió tanto el 29-O.

¿Qué es un reventón húmedo?

El episodio de inestabilidad meteorológica ha estado marcado por el reventón húmedo. Emergencias lo definió ayer, en redes sociales, como una "tormenta muy violenta y de corta duración, con vientos de más de 100 kilómetros por hora y que puede venir acompañada de granizo". Este puede, además, generar daños importantes.

Sus principales peligros son la caída de árboles, ramas, vallas y postes eléctricos, así como posibles desprendimientos de cornisas, toldos o cubiertas y problemas a la hora de conducir por la escasa visibilidad. Entre las recomendaciones destinadas a la ciudadanía, destacan cuatro: