UGT denuncia que el personal de Sanidad y Educación no tiene protocolos ante alertas meteorológicas

UGT Serveis Públics del País Valencià ha afirmado que, casi un año después de la tragedia de la dana, el personal estatutario y docente, dependiente de las Consellerias de Sanidad y Educación, así como los trabajadores del sector de Justicia, "siguen sin un protocolo específico de actuación" ante una alerta meteorológica.

Esta situación, apunta el sindicato en un comunicado, además de "inadmisible, supone un claro riesgo para más de 150.000 servidores públicos, para quienes no se han negociado un documento esencial sobre cómo actuar en caso de emergencias".

Según fuentes del sindicato, sólo el personal circunscrito en el ámbito de la Administración del Consell, es decir, alrededor de 22.000 personas, cuentan con un protocolo que fue elaborado en marzo por la dirección general de Función Pública tras una amonestación de la Inspección de Trabajo.

El organismo inspector reprochó en noviembre al Gobierno de Carlos Mazón que "había puesto en riesgo laboral grave" a sus empleados y empleadas durante la segunda dana de noviembre, han afirmado las mismas fuentes.

UGT ha explicado que el Consell aprobó en marzo el denominado Protocolo de actuación en caso de emergencias exteriores para el personal de la administración de la Generalitat tras la negociación con las organizaciones sindicales, tras lo que el sindicato avisó de la necesidad de negociar un documento específico en cada uno de los ámbitos: sanitario, docente y de justicia.

El sindicato asegura que ha remitido ya varios escritos a los departamentos competentes para que estos documentos sean sometidos a debate y validación previa en la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud Laboral, así como en la Mesa Sectorial correspondiente, pero a punto de cumplirse un año de la tragedia de la dana no han "movido ficha".