El curso comienza con un 10 % de las vacantes de profesores sin cubrir: "Llegan tarde”

El curso ha comenzado con protestas por la falta de previsión, alumnos en barracones tras la dana, la promesa de la introducción de ETA en el currículum de Bachillerato pero sin todo el personal incorporado. Hay 446 vacantes no cubiertas, un 10,36 % de las que existían antes de septiembre. Es decir, que el curso ha comenzado con equipos docentes incompletos en algunos centros. Los profesores inician las clases pendientes de las próximas adjudicaciones, los sindicatos denuncian que es imposible que de este modo los centros se organicen y desde Conselleria destacan que “se han cubierto la gran mayoría de las bajas que los centros han comunicado”.

En concreto, desde el departamento que dirige José Antonio Rovira aseguran que en las dos primeras adjudicaciones de este mes de septiembre, se han ofertado 4.301 puestos, de los cuales se han adjudicado 3.855 y han quedado sin adjudicar 446. “No obstante, los centros están comunicando ahora las bajas que han coincidido con el inicio de curso, bajas que se sustituirán casi en su totalidad la próxima semana”, aseguran desde Conselleria.

Servicios especiales, determinadas y parciales

Existen diferentes tipos de vacantes, según el motivo por el cual se generan. El primer tipo es el que dejan los docentes que liberan la plaza por permisos sindicales y otros servicios especiales (trabajo en la Conselleria, en otras administraciones o en los Cefire, por ejemplo). Estas, denuncian desde UGT Educación, no han acabado de cubrirse porque la Conselleria “no lo ha tenido en cuenta”. “No sacaron como vacantes la totalidad de estas plazas, que ya estaban contadas y listadas en junio y julio”, destacan. Desde el sindicato lo atribuyen a una voluntad de “recortar y no pagar todos los sueldos desde el primer día de clase”.

Otras son las llamadas “determinadas”, las que tienen fecha de inicio y de fin conocida desde el primer día. Es el caso de las de maternidad, paternidad o lactancia, y desde UGT aseguran que, también de ese tipo, “han salido bastante pocas” por lo que quedan “cupos por asignar”.

Asimismo, desde el STEPV denuncian que aún quedan vacantes por cubrir de un tercer tipo: las parciales. Es decir, las vacantes de medias jornadas u horas sueltas que deja el profesorado funcionario de carrera con plaza fija que pide una reducción de jornada de un tercio o la mitad, o que dejan las horas de dirección que tienen los docentes que forman parte de un equipo directivo, entre otras cosas. “Eso se suele ofrecer en julio, pero ahora la Conselleria se lo reserva para septiembre desde hace dos años”, denuncian desde el STEPV. Lo hacen, explican desde el sindicato, con la justificación de que organizarlo más adelante permite juntar varias jornadas parciales en una completa o diseñar itinerancias entre dos centros. “Puede parecer bien, pero, por una parte, los interinos se tienen que esperar a septiembre y no están contratados desde el día 1 y, por otra, no todas se han cubierto a día de hoy”, explican desde el sindicato.

La vuelta al cole en un colegio de Alfafar / Sara García

“Han tenido meses”

Es decir que, como denuncian desde el STEPV, “hay centros que no han empezado con la plantilla completa”, a pesar de que la Conselleria “ha tenido meses” para organizar la vuelta a las aulas. El impacto es más grande en la zona cero de la dana, donde la situación, denuncian, es muy precaria. “Hay centros donde es imposible que se incorpore el alumnado, dijeron que en unos días pero dudamos de que sea esta semana”, explican desde el sindicato. A ello se suma que hay muchos otros centros donde “aunque se ha empezado las clases, aún están trabajando, y ese trabajo está corriendo a cargo del profesorado”. Esos docentes están en ocasiones haciendo trabajo de “montadores de muebles, mantenimiento o conserjes”, añaden desde UGT. Las soluciones, consideran, "llegan tarde".

Sobre las consecuencias de la dana en los centros educativos ha hablado también la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, que ha criticado que el conseller de Educación "se ha encargado de cambiar la ley para que haya menos profesores en los centros educativos". De hecho, ha lamentado que este año empiezan "con 1.135 profesores menos que el año pasado". También desde la coalición, el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha criticado que, con el cambio del programa PAM al actual REMA (Recursos Extraordinarios para la Mejora Académica), el Consell de Mazón “elimina 1.135 plazas docentes de refuerzo para el próximo curso escolar 2025-2026”. El inicio del curso se ha dado, añade Fullana, con 110 maestros menos, lo que supone una caída del 18% y un recorte de 1.025 profesores en los institutos públicos, un 67,7 % menos.