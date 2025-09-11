Médicos y enfermeras aplauden las multas por agredir al personal y animan a denunciar más

"Con satisfacción". Así han recibido los médicos y enfermeras valencianos la intención de la Conselleria de Sanidad de endurecer las sanciones económicas por agredir al personal sanitario, cuyo importe máximo será de 60.000 euros una vez se actualice la ley 10/2014 de salud de la Generalitat Valenciana, como publicó ayer en exclusiva Levante-EMV. Se trata de una medida reclamada desde hace años por ambos colectivos, los dos más numerosos en la sanidad pública, ante un incremento notable de las agresiones; en 2024 marcaron máximo con 1.356 denuncias, un 13 % más que en 2023, aunque se cree que las cifras están muy por debajo de la realidad por la falta de denuncias de los sanitarios.

"Se trata de una lacra que venimos combatiendo desde hace más de una década -, expresa la presidenta del Muy Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), Mercedes Hurtado-. Y, por eso, recibimos con satisfacción esta decisión". Según las estadísticas propias de la entidad, solo en la provincia de Valencia, 83 facultativos sufrieron una agresión el pasado año, una cifra que se ha duplicado en solo cuatro años.

Por su parte, el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de la Comunitat Valenciana (Cecova) también valora muy positivamente el borrador del proyecto porque "equilibra" el riesgo para el personal que está 24 horas asistiendo a la ciudadanía valenciana. "La sociedad se ha vuelto muy intransigente -, explica su presidente Juan José Tirado- y hay una falta de educación sanitaria notable. No puedes negarle al paciente algo que le ha dicho el doctor Google". Sobre la cantidad máxima estimada por Sanidad, Tirado cree que la cantidad es considerable y es "muy acertada" porque puede servir "de freno", así como de un aliciente para el personal para denunciar cualquier tipo de delito sufrido.

Infrarrepresentación

Los representantes de ambas entidades coinciden en señalar que las cifras no reflejan la dimensión del problema; sobre todo, porque la mayoría de agresiones que llegan a denunciarse son físicas. "Hay muchísimas que no se interponen porque son verbales o faltas de respeto -, explica Tirado- y, entonces, genera mucho más trauma todo el proceso que las sanciones que, hasta ahora, son mínimas. La gente no tiene excesiva confianza y prefiere no malgastar su tiempo y energía". Según los cambios planteados por el departamento de Marciano Gómez, la multa para infractores leves oscilarán entre los 500 y los 5.000 euros. En este sentido, Hurtado opina similar porque anima a todos sus colegiados "a denunciar siempre insultos, amenazas o agresiones" porque, solo así, podremos alzar la voz y exigir medidas contundentes.

La presidenta del Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV), Mercedes Hurtado. / Levante TV

De hecho, la definición de una "agresión" establecida en el borrado, al cual ha tenido acceso este periódico, califica de agresión "toda conducta constitutiva de falta de respeto, insulto, vejación, injuria, acoso, calumnia, amenaza, intimidación, coacción o ataque -físico o verbal, o atentatoria contra la libertad sexual".

Un estudio reciente de CCOO concluyó que el 44,9 % de las enfermeras valencianas se ha planteado abandonar la profesión en algún momento y, además, siete de cada 10 reconoce haber sufrido una agresión física, verbal o psíquica por parte de algún paciente o familiar a lo largo de su carrera profesional.

Protocolos de actuación

Estar al lado de los profesionales sanitarios agredidos es importante; hay consecuencias psicológicas e impacto en su salud mental. Por eso, ambas entidades tienen protocolos de actuación y de acompañamiento -talleres, manuales y cursos de defensa personal- que, en opinión de la médica, han contribuido a "generar una mayor conciencia entre los profesionales y la sociedad".

En esta línea, los sindicatos llevan tiempo solicitando a la Conselleria de Sanidad la creación -pendiente desde hace tres años- de un Observatorio de Agresiones. Su constitución será "próximamente", según la última información oficial de fuentes de la Generalitat a este periódico en el mes de mayo.