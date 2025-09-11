Una avería eléctrica deja importantes retrasos en el metro y estaciones a oscuras en Valencia y el área metropolitana
El fallo afecta a las líneas 3, 5 y 9
Metrovalencia no ha cortado el servicio pero admite que "todos los trenes no pueden circular"
Una avería eléctrica está ocasionando "importantes retrasos" esta mañana en tres líneas de Metrovalencia: la 3, la 5 y la 9, tal y como han confirmado fuentes de la entidad de transporte y algunos usuarios afectados.
Por el momento aún se desconoce si la avería obedece a algún problema de la red de metro o del suministro de Iberdrola. Pero lo cierto es que hay varias estaciones a oscuras o con alumbrado de emergencia. La de Mislata y la de Nou d`Octubre son dos ejemplos: la primera está sin luz y la segunda, con "apenas iluminación suficiente para ver a duras penas", cuenta Ángel, uno de los viajeros afectados.
Pese a esta incidencia, Metrovalencia sigue adelante con el servicio, que según los usuarios "es muy escaso. En media hora han pasado sólo dos trenes de la línea de Rafelbunyol, pero de Marítim y de Riba-roja, ni uno solo". Fuentes de la entidad explican que "todos los trenes no pueden circular".
El gran volumen de viajeros que soporta Metrovalencia a primera hora de la mañana ha provocado escenas de agobio en algunas estaciones. "Como sólo han pasado dos trenes, la gente se ha metido a presión dentro, como sardinas", relata un pasajero. Uno de los convoyes ha permanecido varios minutos detenido en la estación "y la gente estaba que se ahogaba".
Este es el segundo día que Metrovalencia sufre una incidencia importante, puesto que ayer también se registraron problemas pero en las líneas 1 y 2, precisamente las dos que hoy no están afectadas por esta avería eléctrica.
