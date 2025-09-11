Camarero defiende que Pradas solo dio indicaciones para que el Es-Alert tuviera una "difusión adecuada"

El Consell mantiene su versión de centrar en los técnicos de Emergencias la responsabilidad de redactar el Es-Alert. A pesar de las imágenes reveladas por RTVE del Cecopi de aquella jornada en la que se ve y oye a Salomé Pradas dando indicaciones sobre el mensaje masivo que se debía enviar, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Susana Camarero, ha asegurado que la exconsellera solo dio instrucciones para tener una "difusión adecuada del mensaje".

En esa tesis se ha mantenido en todo momento Camarero en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell donde tampoco ha aclarado el itinerario del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana después de las revelaciones de la carta de Maribel Vilaplana. "El presidente Mazón ha dado explicaciones durante los últimos 10 meses, no hay cambio, lo que se demuestra es que estaba comunicado, informado y se le trasladaba la información que había en ese momento", ha indicado sobre la carta de la periodista que comió con él.

Camarero se ha escudado en que Mazón ya ha dado explicaciones y que no hay cambios, sin querer precisar los horarios por los que se le ha preguntado en tres ocasiones, pese a que la misiva de Vilaplana hecha pública hace seis días (y desde la que Mazón no ha atendido a la prensa) alteraba el lapso temporal inicial, al retrasar la salida de El Ventorro, donde estuvieron comiendo, de las 17:30 horas a entre las 18:30 y las 18:45 horas. "No vamos a entrar en eso sobre las horas, nada tiene que ver con la emergencia", ha indicado.

También ha negado cambios de versión respecto a la tesis de que la responsabilidad de escribir el Es-Alert fue en todo momento de los técnicos de Emergencias, descargando así a la exconsellera Pradas e incidiendo con su declaración judicial donde dijo que no intervino en este envío. No obstante, las imágenes del Cecopi de ese día sí que evidencian que participó, algo que ha rechazado Camarero, quien ha insistido en que Pradas solo hablaba de su difusión. "Si recomendar cómo dar difusión a un texto es dar indicaciones, la delegada también lo hizo", ha indicado.

"Reiterar lo reiterado"

En el vídeo se escucha cómo Pradas le pide a los técnicos que incorporen al mensaje que llegaría a la población una hora después que se cite a À Punt y el 112 para seguir las informaciones. "Reiterar lo reiterado", ha insistido Camarero quien ha asegurado que estas imágenes, de las que ha evitado comentar su "filtración", "avalan lo que ha dicho siempre la Generalitat: que se habló del SMS una hora antes del propio envío y que se envió solo por Forata".

Es en este punto donde Camarero ha apuntado hacia la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar a quien ha acusado de no haber informado "en toda la tarde" del barranco del Poyo pese a señalar que era su "obligación y responsabilidad". El organismo de cuenca ha sido el punto de fuga hacia el que desviar todo tipo de balones que le han llegado en forma de preguntas y acusaciones de contradicciones respecto a la gestión de la Generalitat.

"Lo triste es que no se hablara del Poyo", ha indicado cuando se le ha cuestionado por la presencia de Mazón a partir de las 18:45 horas. No obstante, la vicepresidenta ha evitado comentar la declaración ante la jueza del oficial en guardia del Consorcio de Bomberos del miércoles en la que indicó que trasladó a Emergencias de la Generalitat que el Poyo estaba en situación límite a las 17:30 horas. "Nunca me he pronunciado sobre las declaraciones judiciales, nada que aportar", ha señalado.