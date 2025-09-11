Compromís conecta las Corts con la Flotilla a Gaza

Igual que las Corts está representada en la Flotilla Global Sumud que busca romper el bloqueo en Gaza a partir del diputado Juan Bordera; la Flotilla se colará en las Corts este viernes. Será en una retransmisión en directo organizada por el grupo parlamentario Compromís, del que forma parte Bordera, que ha convocado a la prensa y a la sociedad civil.

"Hacemos esta retransmisión porque Israel está atacando a los barcos de la flotilla y es importante dar voz a lo que está pasando en directo", explica la formación valencianista en su convocatoria. Esta será en el salón de actos que está en el edificio de los grupos parlamentarios, un espacio que los partidos suelen utilizar para reuniones internas, pero que en esta ocasión servirá para transmitir el mensaje de esta acción humanitaria.