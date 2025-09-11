Gan Pampols suelta amarras y da el testigo a las conselleries para ejecutar su plan

Con Francisco Gan Pampols en tiempo de descuento para su salida del Consell, el vicepresidente segundo y conseller para la reconstrucción comienza a soltar amarras. Así, una vez aprobada su principal obra, el Plan Endavant que detalla la reconstrucción tras la dana, este entra en una nueva fase donde las diferentes conselleries serán las encargadas de desarrollar las iniciativas mientras que el departamento que encabeza desde hace 10 meses ejercerá una primera labor de control en el inicio de estos proyectos.

Así lo han informado fuentes de su conselleria que destacan que el plan que busca consolidar la recuperación tras la dana y transformar el territorio para que no vuelvan a producirse las consecuencias de las inundaciones del 29 de octubre ya tiene el 40 % de sus medidas activas. Este plan entró en vigor el pasado 31 de julio, aprobado definitivamente en el pleno del Consell, y consta de 339 acciones por lo que ese 40 % representan algo más de 130, que este área no ha especificado.

En el plan se recoge que 51 medidas tienen que estar en marcha en los tres primeros meses de ejecución. Entre ellas, poner en marcha de programas individualizados psicosociales a jóvenes afectados por la dana, crear un registro voluntario municipal de personas con discapacidad para priorizar su atención en futuras emergencias, promover microcréditos para reparaciones de viviendas privadas, iniciar la instalación de un sistema de comunicación alternativo de emergencia entre centros públicos, implementar un programa de formación para afrontar situaciones de emergencia o desplegar medidas de almacenamiento energético para activar en caso de corte eléctrico.

Paso de los subdirectores

Más allá de cuáles hayan sido puestas en marcha, lo más destacado es el paso a una nueva fase que supone también la cuenta atrás para la marcha del teniente general retirado del Ejecutivo autonómico. Este paso tiene también su parte física ya que 17 subdirectores generales de diversas consellerias que se trasladaron a la Vicepresidencia Segunda para ayudar en el diseño de las actuaciones regresarán a sus puestos de origen durante la primera quincena de septiembre.

Gan Pampols, junto a los 140 expertos que han participado en la elaboración del informe de diagnóstico del impacto de la dana. / Fernando Bustamante

Según explican fuentes de la Vicepresidencia Segunda, para desarrollar el Plan Endavant, se constituyó un equipo multidisciplinar con técnicos procedentes de todas las consellerias que ha llevado a cabo labores de asesoramiento, en base al conocimiento específico que tienen estos profesionales de las diferentes materias. Estos técnicos procedían de áreas como Deporte, Servicios Sociales, Vivienda, Tecnologías de la Información, Sanidad, Educación, Empleo, Cultura, Agua, Agricultura, Medio Ambiente, Infraestructuras, Urbanismo y Territorio, Comercio, Industria, Presupuestos y Fondos Europeos.

Enlace entre conselleries

La labor de estos subdirectores ha sido también servir de enlace con sus consellerias de origen para evitar así compartimentos estancos en el diseño de las medidas y que el plan tenga un carácter transversal. También han llevado a cabo labores de estudio, revisión y planeamiento en el marco del Plan Endavant, se han encargado de impulsar, coordinar y realizar el seguimiento de las acciones y han participado en reuniones de expertos y mesas sectoriales.

El secretario autonómico para el Plan de Recuperación, Venancio Aguado, se ha reunido con los subdirectores generales para agradecer su labor y ha puesto en valor la capacidad de este equipo y su continuidad para planificar otras recuperaciones ante los posibles fenómenos meteorológicos que puedan producirse en el futuro. Aguado ha destacado que, fruto de la labor de estos técnicos, surgió la idea de poner a disposición de equipos deportivos que habían perdido sus instalaciones los espacios de los centros educativos para que pudieran seguir entrenando.