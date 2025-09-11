El Consell acusa a Sánchez de "atacar el autogobierno" por los reparos a las leyes de la Costa y trans

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha cargado contra el Gobierno central por los reparos planteados a la ley de la Costa, impulsada por el Ejecutivo autonómico, y las modificaciones de la ley trans que llevaron a cabo PP y Vox en las Corts en la última ley de acompañamiento a los presupuestos, y ante los que el Ministerio de Política Territorial ha convocado una comisión bilateral que, en caso de no lograr acuerdo, terminará con un recurso al Tribunal Constitucional.

En este sentido, la dirigente del PPCV ha considerado que el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez "ataca al autogobierno", al poner en duda dos normas promulgadas desde las instituciones valencianas, y le ha acusado de optar por la "judicialización" de las leyes de las que discrepa, mientras que ha defendido que el Consell es partidario "del diálogo y del sentido común". Cabe recordar que las comisiones bilaterales son foros de negociación y que no suponen su paso a la justicia hasta que se cierran.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por las comisiones bilaterales abiertas entre la Generalitat y el Estado por las discrepancias de este a apartados de la ley valenciana de protección de la Costa y de la modificación de la ley trans acometida en la última ley de acompañamiento a los presupuestos el pasado mes de mayo.

Problema de los deslindes

Sobre la ley de la Costa, de la que la Administración central discrepa de más de la espina dorsal de la norma por invadir competencias estatales, Camarero se ha centrado en uno de los aspectos que la legislación autonómica quiere cubrir: los deslindes. Así, ha advertido que con estos reparos el Gobierno central "ataca los derechos de los propietarios" de las viviendas de una playa de Guardamar del Segura que quiere derribar.

En este sentido, ha explicado que en base a esa ley valenciana están desplegando toda la capacidad de la Generalitat para evitar un "daño irreparable" como sería el derribo de las casas de la playa Babilonia de Guardamar del Segura, de las que el lunes es el último día de plazo para ejecutar la demolición.

Camarero ha indicado que han pedido al Ministerio de Transición Ecológica la suspensión cautelar de esa intervención, pero el Ministerio no les ha respondido, y, "lejos de querer dialogar", sigue con los planes de demolición, lo que pondría en riesgo "las condiciones de vida de miles de personas" que viven en esas localidades y ante lo que el Consell va a llegar "hasta el final".

Terapias "prohibida

En el caso de los cambios en la ley trans, propuestos por Vox en las Corts y apoyados por el PP, ha considerado que el Gobierno de España también "ataca al autogobierno" valenciano al discrepar de una ley autonómica que según ha dicho deja claro que "están prohibidas completamente las terapias de conversión", uno de los asuntos que está en duda con el cambio de normativa que ha supuesto dejar una redacción ambigua que podría, por lo tanto, desligarse de la ley estatal.

Es por ello que Camarero ha defendido la reforma impulsada por los antiguos socios de Consell y ha recordado que fue" con el Botànic y con la ley del Botànic cuando se produjeron casos de terapias de conversión" que este periódico denunció. Asimismo, ha indicado que en la comisión bilateral defenderán la postura de la Generalitat, que es "defender a las familias y a las personas trans en ese momento tan complicado de su vida".