El Consell implora a Gan Pampols: "Curro, no te vayas"

"No te vayas, Curro, quédate con nosotros". Es la petición que le ha hecho este jueves la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, al otro vicepresidente del Gobierno valenciano, Francisco Gan Pampols, quien en ese momento se sentaba a su lado en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo autonómico. Pocas expresiones más explícitas dentro del Consell como el deseo de la continuidad del teniente general retirado quien ya entra en la cuenta atrás para su salida con la entrada del Plan Endavant en su fase 3.

Sobre su marcha y, sobre todo, sobre cómo quedará estructurado el organigrama del Consell, Camarero ha evitado mojarse, dejando esta responsabilidad en la mano de Carlos Mazón. "Es el president quien tiene que decidir respecto a los miembros del Consell, tomará las decisiones más adecuadas para seguir nuestra hoja de ruta que es la reconstrucción tras la dana y las acciones propuestas por este gobierno", ha indicado la también consellera de Servicios Sociales.