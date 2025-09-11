Los Consells Locals de Joventut tendrán que ejecutar la subvención de la Generalitat en dos semanas tras el retraso en el pago

En el mejor de los casos, en el caso de que reciban la subvención que tienen asignada en los próximos días, hasta final de septiembre el calendario se llenará de formaciones, ferias y otros actos organizados por los Consells Locals de Joventut. Y no es un efecto de la vuelta a la normalidad que se le presupone a septiembre después de las vacaciones, sino de un embudo presupuestario y burocrático: estas entidades juveniles todavía no han recibido el adelanto de la subvención anual del IVAJ, cuyo plazo de ejecución acaba a finales de mes. Es decir, que contarían, de recibir esta cantidad en los próximos días, con apenas un par de semanas para gastarla y justificar su empleo.

Así lo han denunciado desde el Consell Jove en un comunicado, en el que han explicado que la situación afecta al Consell Valencià de la Joventut (CVJ) y el Consell de la Joventut de Castelló; Consell de la Joventut de Quart de Poblet; Consell de la Joventut de València; Consell de la Joventut d'Alzira; Consell de la Joventut de Xàtiva; Consell de la Joventut de Gandia; Consell de la Joventut d'Elda; Consell de la Joventut d'Alacant i Consell de la Joventut d'Elx.

“El único recurso”

Los retrasos en la tramitación y pago de las subvenciones nominativas que concede el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) a estas entidades, que agrupan al tejido asociativo juvenil de las diferentes localidades, tienen como consecuencia un sinsentido. A consecuencia de estos retrasos, muchas de ellas se ven obligadas a tener que ejecutar en pocas semanas la totalidad de la subvención concedida, sin disponer de más para el resto de su calendario. "Esta financiación es, en muchos casos, el único recurso con que cuentan los Consells Locals de Joventut para desarrollar sus actividades y mantener su funcionamiento ordinario”, denuncian desde el Consell Jove.

“A estas alturas, cuando el calendario llega ya al mes de septiembre, plazo máximo para ejecutar la subvención, las entidades todavía no han recibido el anticipo correspondiente”, critican. Este retraso les hace imposible planificar con normalidad y compromete gravemente la calidad de los proyectos, y ello “genera una sensación de incertidumbre constante sobre los plazos que hace que las entidades se planteen incluso si merece la pena continuar solicitando estas ayudas, puesto que los retrasos complican enormemente su gestión y ponen en peligro el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la subvención”, según el Consell Jove.

Dificultades en los gastos de personal y espacios

Y este retraso en la financiación no es inocuo. De este modo, los Consells Locals se encuentran con “serias dificultades” para afrontar gastos básicos como los salarios del personal o el alquiler de espacios y, en algunos casos las personas voluntarias se han visto obligadas a avanzar dinero de esta subvención de su bolsillo o a recurrir a préstamos de otras entidades para poder sostenerse. Además, señalan que los retrasos en el pago tienen un efecto en cadena: los ingresos llegan tarde, los Consells Locals tienen menos tiempo para ejecutar el presupuesto concedido y esto les dificulta justificar correctamente la subvención, poniendo en riesgo futuras convocatorias y “perpetuando un círculo vicioso de inestabilidad”.

No es la primera vez que ocurre, aseguran. El año pasado, la subvención llegó finalmente por las mismas fechas que este, pero se pudo negociar con el IVAJ la ampliación del plazo de ejecución a finales de octubre. Este año, explican fuentes del Consell Jove, esa petición del asociacionismo juvenil no se ha atendido.

Piden financiación “estable y previsible”

En este sentido, el Consell Valencià de la Joventut reclama al IVAJ un “cambio profundo en la gestión de las subvenciones que les corresponden”. En concreto, pide que la financiación llegue “de manera estable y previsible en el primer cuatrimestre del año”, que se garantice una planificación a largo plazo que dé continuidad a las actividades y que se respeten los plazos administrativos establecidos. “Solo así se podrá asegurar que los Consejos Locales de Juventud continúan cumpliendo con los objetivos y funciones que la Ley 15/2017, de Políticas Integrales de Juventud, que les reconoce como espacios de participación y dinamización juvenil en los municipios”, concluyen.