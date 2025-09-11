La Generalitat exige la destitución "inmediata" de Polo por ser "un peligro" en época de lluvias

La Generalitat Valenciana sigue dirigiendo su ofensiva contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en cuanto a la responsabilidad de lo ocurrido en la tarde de la dana del 29 de octubre. La línea argumental ha aumentado después de la filtración de un informe de la CHJ remitido a la comisión de las Corts Valencianes. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido este jueves la destitución "inmediata" de Polo al considerar que su continuidad en el cargo es "un peligro para los valencianos cuando llega la época de lluvias".

El miembro del Consell alega que el presidente de la CHJ realizó un "abandono" de sus funciones durante la tarde del 29-O (las competencias en Emergencias corresponden a la Generalitat) y que "su permanencia es incompatible con la magnitud de los errores cometidos y con la confianza que merece la ciudadanía". Ha aprovechado, también, para repetir que "el Gobierno de España falló estrepitosamente durante la dana" al retirar sus agentes entre las 15 y las 17 horas. La declaración llega un día después de que el oficial de guardia de los Bomberos testificara ante la jueza de la dana que Emergencias fue advertida de que "el Poyo iba al límite" a las 17.30 horas.

Asistentes presenciales a la reunión del Cecopi en la único foto que existe del 29 de octubre. / Levante-EMV

El audio del Cecopi

La nueva petición de la destitución de Polo llega un día después de que Televisión Española difundiera el audio de unas imágenes -grabadas por À Punt- del Centro de coordinación operativo integrado (Cecopi) de la tarde del 29 de octubre. En el archivo sonoro, inédito hasta ahora, la ex consellera de Emergencias Salomé Pradas, una de las dos investigadas en la causa, asegura que no tiene ganas de contactar con Polo por teléfono: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Le llamamos? A Miguel Polo, a mí no me apetece llamarlo". En esas imágenes, también se ve a Pradas opinando sobre el contenido del mensaje de EsAlert a las 18.59 horas.

La "falta de información"

Pese a estos hechos conocidos en las últimas horas, Barrachina ha insistido en la falta de información remitida por parte de las agencias estatales, tanto la CHJ como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "Confirma lo que desde la Generalitat se viene denunciando desde hace meses: la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, no solo abandonó sus funciones esenciales, sino que además fue incapaz de facilitar la información necesaria ni a la Generalitat ni a la ciudadanía", ha declarado. Y ha calificado también de "fracaso" el papel de la Aemet ese día, que "tampoco estuvo a la altura en un momento en el que cada minuto contaba", ha dicho.

Según el titular de Agricultura, el Gobierno de España lleva dando "excusas y bulos" desde hace meses "para tratar de esquivar responsabilidades". Ante esto, cree que no caben "más evasivas" y pide "explicaciones inmediatas", así como "una revisión profunda, seria e independiente de unos protocolos que han demostrado fallar clamorosamente".