ETA ya se estudia en los IES desde 2022, según el currículo de Historia de la Lomloe

Este lunes, coincidiendo con la vuelta al cole, el conseller José Antonio Rovira anunció que modificarían el currículo escolar autonómico para que el alumnado de Bachillerato estudiara a la banda terrorista ETA y a las víctimas del terrorismo y sus familias “para que los jóvenes en la Comunitat Valenciana puedan conocer toda la historia de España hasta la actualidad, y no solo una parte”.

“Vamos a volver a incluirlo, porque en los últimos 50 años han ocurrido cosas en España que los jóvenes tienen que conocer”, señaló. Sin embargo, este anuncio esconde una trampa, ya que la historia de la banda terrorista ETA y de las víctimas del terrorismo ya se estudia desde el curso 2022-23 en ESO y Bachillerato, desde la introducción de la última ley educativa (Lomloe).

De hecho, en las competencias específicas de Historia se establece “la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo, dentro del estudio de los conflictos históricos y los sentimientos de identidad colectiva". Es decir, que lejos de “eliminar” el tema del terrorismo, "el currículo 2022 lo refuerza, enseñando al alumnado las consecuencias del terrorismo en la historia reciente de España y la importancia de respetar a sus víctimas", explican fuentes de la anterior administración autonómica.

Educación asegura que se trata de la legislación estatal y que el cambio que proponen ellos es en el currículo autonómico, donde no figura expresamente el terrorismo, y que sería de cara al curso que viene. Es decir, que la norma pretende reforzar estos conocimientos en unas generaciones jóvenes que desconocen el contexto de esta banda terrorista. De hecho, en 2022, cuando se cumplían 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, muchos medios de comunicación realizaron encuestas con jóvenes a pie de calle y la gran mayoría de ellos afirmaban que no sabían quién era.

Aunque fuentes de la anterior administración autonómica aseguran que la afirmación del conseller Rovira es falsa, la realidad es que en el actual currículum autonómico de historia no se hace mención expresa a la palabra "terrorismo", algo que pretenden incorporar ahora.

Poca importancia en el temario

Sea como sea, la realidad en las aulas es que rara vez se llegan a dar esos contenidos en Bachillerato, ya que figuran como los últimos contenidos del temario y el alumnado se centra especialmente en el examen de la PAU. Según explican muchos directores, es común que tanto en este tema como en la dictadura franquista, se acabe pasando por encima, sin profundizar demasiado en ello.

Así, Miguel Soler, anterior secretario autonómico de Educación durante la etapa del Botànic critica que la afirmación del Conseller Rovira diciendo que en 2022 se "suprimió" todo lo relativo a ETA es "absolutamente infundada". El tema del terrorismo estuvo presente en la educación valenciana reciente: en 2015 formaba parte del temario de historia y en 2022 se siguió enseñando, complementado con un programa "pionero entre administraciones y víctimas para que los jóvenes conocieran de primera año esta etapa histórica".

Iniciativas educativas durante el gobierno del Botànic

Además de la Lomloe, el gobierno del Botànic y el Ministerio de Educación desarrollaron varios programas específicos en los centros educativos para abordar la historia de ETA y sensibilizar al alumnado. En marzo de 2022, por ejemplo, se presentó el proyecto educativo “Memoria y Prevención del Terrorismo”. Esta iniciativa fue impulsada conjuntamente por la Conselleria de Justicia (dirigida por Gabriela Bravo) y la Conselleria de Educación (entonces con Vicent Marzà y el secretario autonómico Miguel Soler), en colaboración con el Ministerio del Interior, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz y asociaciones de víctimas del terrorismo de la Comunitat Valenciana. Se hizo coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo (11-M).

El programa constaba de siete unidades didácticas diseñadas para alumnado de ESO y Bachillerato, que se pilotaron inicialmente en 10 institutos de la región. Estas unidades abarcaban la historia de ETA y otros episodios del terrorismo en España, e incluían material pedagógico y testimonios directos de víctimas que acudieron a las aulas para compartir sus vivencias.

A partir de marzo de 2022 el programa se amplió a 30 centros educativos de la Comunitat. Además de las sesiones en el aula, la iniciativa contó con las llamadas “víctimas educadoras”, miembros de asociaciones de víctimas que participaron en charlas, y con visitas de estudiantes al Centro Memorial de Vitoria, con el objetivo de "conectar la teoría con la memoria viva de los hechos". Las evaluaciones del programa fueron muy positivas: prácticamente el 100% del alumnado valoró como “muy útil” la intervención de las víctimas en clase.