Familias de Alfafar se niegan a llevar a sus hijos a los barracones: "son un peligro"

Tan solo siete niños han vuelto hoy al cole en los barracones del Ceip Orba de Alfafar. Las familias se han negado en masa a llevar a sus hijos al colegio tras recomendar ayer las ampa y el propio ayuntamiento que no lo hicieran porque consideraban que era peligroso por las obras.

Muchas madres y padres estaban este jueves en la puerta del colegio junto a sus hijos portando las mochilas, pero no para llevarlos, sino para protestar por una situación que ha provocado un cabreo general. "Estamos viendo como pican en el patio y estaban tirando cajas por encima de la valla. El patio no está en condiciones. Es un peligro. Como mínimo hasta el lunes no vamos a llevar a nadie", explicó Ana, una madre.

La directora del centro no ha querido hacer declaraciones pero sí ha tratado de tranquilizar a los padres explicándoles que el centro tiene todos los certificados de seguridad. Aún así, la gran mayoría de las familias ha preferido no llevar a los más pequeños (aunque algunos tenían muchas ganas de entrar) hasta el lunes.

"Conselleria nos dijo que tendríamos las prefabricadas en enero. Luego en semana santa. Después en septiembre. Y el conseller dice que solo han sido un par de días de retraso. Pero no son unos días, llegan diez meses tarde, explica Isabel, una madre con su hija en brazos.

Cuatro centros en barracones empiezan hoy

Además del Ceip Orba, hoy también empezaban las clases el Ceip Lluis Vives y la EI Ausiàs March de Massanassa y el Ceip Carme Miquel de Algemesí. Es decir, 4 centros que tuvieron que retrasar el inicio del curso escolar debido a las obras que no llegaron a tiempo para este martes 9 de septiembre.

La polémica se centró en el Ceip Orba, donde las familias no han llevado a sus hijos. Sin embargo, en Massanassa y Algemesí no ha sido así y las familias sí que han llevado a sus hijos e hijas a las aulas, pese a las protestas de las familias.

Conflicto con Conselleria

El propio ayuntamiento de Alfafar (gobernado por el Partido Popular) emitió ayer un comunicado en el que "consideraba prudente" no llevar a los niños a clase hasta este lunes. Según ha podido saber este diario, el consistorio pidió este miércoles atrasar la vuelta a Conselleria, pero la administración se negó. Por ello, el ayuntamiento recomendaba que "por apenas un par de dias lectivos no merece la pena asumir riesgos innecesarios cuando ya existe una alternativa viable y segura puesta en marcha por el propio ayuntamiento".

Tenían que haber abierto este lunes y martes, pero Conselleria de Educación tuvo que retrasar el inicio de curso porque las obras no estaban finalizadas. El conseller Rovira dijo primero que no habría retrasos y después que serían de "uno o dos días como mucho". Y, aunque así ha sido, las familias no creen que las aulas sean seguras para los escolares este jueves, especialmente para los chiquillos de Educación Infantil de 3 a 6 años.

Por su parte, la Conselleria de Educación recordó al Ayuntamiento de Alfafar en un comunicado que no tenía potestad para modificar el calendario escolar sin una resolución de la Dirección General de Centros Docentes. Dicha dirección emitió una resolución de modificación de calendario escolar en fecha 5 de septiembre, en la que únicamente se resolvía autorizar la modificación del calendario escolar del cuso 2025/2026 para el CEIP Orba y la EI Rabisancho para posponer el inicio del curso al 11 de septiembre de 2025.

Este aplazamiento, de dos días sobre el calendario inicial del curso escolar (en el caso de Alfafar comenzaban el 9 de septiembre, ya que el 8 era festivo) se autorizó debido al retraso de suministro de algunos materiales y ajustes pendientes para poder iniciar la actividad. La fecha se acordó con la comunidad educativa. Tras esta decisión, técnicos de la Dirección General de Infraestructuras han visitado en diversas ocasiones durante esta semana las instalaciones para comprobar las condiciones adecuadas de seguridad.