El Gobierno impugna la mitad de la ley de la Costa del Consell y amenaza con llevarla al Constitucional

La ley de la Costa Valenciana, aprobada el pasado mes de junio en las Corts, ha tomado camino para acabar en el Tribunal Constitucional. El Gobierno central ha planteado dudas sobre 32 puntos de esta norma impulsada por el Consell, y tal y como recoge este miércoles el DOGV, el Ejecutivo estatal y la Generalitat ya han constituido una comisión bilateral para "resolver las discrepancias manifestadas" en los 27 artículos y cinco disposiciones adicionales citados, algo que, en caso de no solucionarse, acabará con recurso ante el tribunal de garantías.

La profundidad de la discrepancia transmitida por el Gobierno de España es amplia, no solo porque afecta a más de la mitad de los artículos que componen la norma validad por PP y Vox en las Corts sino porque afectan a su espina dorsal, desde poner en duda los aspectos básicos como el objeto de la ley, su ámbito de actuación o los fines de la norma hasta cuestiones más concretas como la catalogación de las playas, los planes de ordenación o la capacidad de inspección y sanción.

Entre estos puntos concretos señalados en rojo están los deslindes. La ley prevé dar capacidad a la Generalitat y los ayuntamientos sobre estos o incluso a interponer un "recurso contencioso-administrativo contra la aprobación por la Administración General del Estado de los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y contra las disposiciones reglamentarias estatales en materia de costas, cuando afecten negativamente a los intereses públicos".

El caso gallego

Todas esas menciones se encuentran dentro de los artículos sobre los que el Gobierno y el Consell manifiestan sus discrepancias al considerar que invaden competencia estatal y afectan a más de la mitad de la norma. No obstante, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente (impulsora del proyecto legislativo) se muestran tranquilos y confiados de que se podrá llegar a un acuerdo. Admiten que sabían que esta comisión bilateral se iba a dar, pero también trasladan su "sorpresa" por el nivel de reparos puestos por el Ejecutivo central.

Carlos Mazón, durante la presentación de la ley de Protección de la Costa, este lunes en la Vila Joiosa / Levante-EMV

No obstante, ello no impide que el departamento que encabeza Vicente Martínez Mus sean optimistas con la negociación. En este sentido, destacan que ya hubo negociaciones previas a que se aprobara la ley con la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica y apuntan, además, al caso gallego, cuya ley sobre el litoral logró el aval del Constitucional en abril de 2024, un precedente positivo que, consideran, "despeja el camino" en el caso valenciano.

Es más, aseguran que ya se habían abordado conversaciones con el Gobierno central para el traspaso de algunas competencias para la gestión de la costa, tal y como anunció Carlos Mazón apenas una semana después de que la ley recibiera luz verde en las Corts. Por ello, esperan que la comisión bilateral no solo sirva para esquivar el conflicto en los tribunales sino que además se aproveche para "abrir el melón" sobre el traspaso de estas competencias.

La oficialmente ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana es uno de los proyectos políticos más destacados del Ejecutivo autonómico con el que trata de lograr competencias sobre los usos de los 500 metros de anchura que componen el litoral. Desde su inicio provocó un choque con la oposición, de hecho, en noviembre de 2023, el PSPV advirtió que la propuesta "invade competencias del Estado y acabará suspendida por el Tribunal Constitucional”.

Acuerdo en la reconstrucción

Una vez activada la comisión bilateral, representantes técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente y del Gobierno central tendrán seis meses para tratar de llegar a un acuerdo. Si lo hay, muy posiblemente, el Gobierno central obligará a pulir alguno de los artículos. No obstante, el nivel de discrepancias es tal que la entente parece requerir más de pacto de carácter político que técnico. De no haberlo, el conflicto se dirimiría en el Tribunal Constitucional, como ocurrió en el caso gallego o como pasa con, por ejemplo, la ley de Concordia.

El ejemplo de cómo este órgano de coordinación puede acabar en acuerdo está en el pacto alcanzado por ambas administraciones respecto al decreto ley 20/2024 de medidas urbanísticas para la reconstrucción tras la dana. El conflicto era más bien de carácter técnico y estaba en una disposición transitoria que se consideraba derogada por un decreto posterior, algo frente a lo que la Generalitat "se compromete a promover la correspondiente modificación legislativa, de forma que se introduzca en la Ley 2/2025 una disposición derogatoria".