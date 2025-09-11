El Gobierno sale "al rescate" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua con una subvención directa

El Gobierno de España, "al rescate" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha anunciado este jueves que el ministerio que ella misma dirige aprobará una subvención directa a la AVL de 200.000 euros para paliar el recorte que sufre el organismo estatutario en los últimos presupuestos autonómicos que el PP pactó con Vox y que supusieron un hachazo a sus recursos financieros.

"Vamos a salvar la Acadèmia", ha señalado Morant, dirigiéndose durante su conferencia en el Hotel de las Arenas a la presidenta del ente, Verònica Cantó, presente en el acto. En este sentido, ha asegurado que los 200.000 euros serán para ejecutar este año, pero que esta cuantía se "consolidará" y aumentará en los próximos años hasta los 338.000 euros. "El Ministerio de Ciencia entra a reconocer la Acadèmia de la Llengua y a fortalecerla", ha indicado.

Morant ha defendido esta apuesta por la AVL frente a los "defensores de pacotilla del valenciano" que, ha señalado, "me prohíben en el senado hablar en valenciano", están "en contra hablar en valenciano en Europa" o "han quitado contenidos en valenciano en À Punt". La nueva subvención para la AVL se aprobará, ha señalado, en uno de los "próximos" consejos de ministros.

La dirigente socialista ha hecho este anuncio después de contraponer su labor en el Gobierno de España con la del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en beneficio de los valencianos. "Si nos ponemos a comparar mi trabajo con el de Mazón considero que estoy haciendo mucho más por los valencianos desde el ministerio que un president que no ejerce el autogobierno y que ha borrado a la Generalitat de todas las crisis y necesidades", ha indicado.

Que "no moleste"

Esa combinación de su gestión dentro del Consejo de Ministros para contrarrestar las medidas del Ejecutivo autonómico es la idea dentro de la "alternativa" que la líder del PSPV quiere trasladar en su batalla política para alcanzar la Presidencia de la Generalitat sean cuando sean las elecciones, de las que ha vuelto a pedir un adelanto. También es una forma de despejar las dudas por su doble condición de ministra y secretaria general. "Pienso como valenciana y defiendo los derechos de los valencianos, como ministra y secretaria general", ha incidido.

Otra de las medidas que ha puesto como ejemplo de esta doble responsabilidad que le permite activar políticas en beneficio para la Comunitat Valenciana es la condonación de la deuda. Serán 11.200 millones en el caso valenciano, una circunstancia con la que, ha defendido, "habré aportado más a la Comunitat Valenciana que lo que ha aportado Mazón". Sobre ello, ha pedido al jefe del Consell que "al menos que no moleste, que no sea un peso muerto".