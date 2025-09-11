Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno sale "al rescate" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua tras el recorte de PP y Vox

Morant anuncia una ayuda directa de 200.000 euros para el ente estatutario y el Consell le acusa de cumplir "con la orden de Puigdemont"

La líder del PSPV, Diana Morant, interviene en el Fórum Europa: "Mazón no estaba a la altura de esa responsabilidad"

Miguel Angel Montesinos

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

El Gobierno de España, "al rescate" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha anunciado este jueves que el deparamento que ella misma dirige aprobará una subvención directa a la AVL de 200.000 euros para paliar el recorte que ha sufrido el organismo estatutario en los últimos presupuestos autonómicos que el PP pactó con Vox y que supusieron un hachazo a sus recursos financieros del 40 % respecto al año anterior.

"Vamos a salvar la Acadèmia", ha señalado Morant, dirigiéndose durante su conferencia en el Hotel Las Arenas a la presidenta del ente, Verònica Cantó, presente en el acto. En este sentido, ha asegurado que los 200.000 euros serán para ejecutar este año, pero que esta cuantía se "consolidará" y aumentará en los próximos años hasta los 338.000 euros. "El Ministerio de Ciencia entra a reconocer la Acadèmia de la Llengua y a fortalecerla", ha indicado.

Morant ha defendido esta apuesta por la AVL frente a los "defensores de pacotilla del valenciano" que, ha señalado, "me prohíben en el senado hablar en valenciano", están "en contra hablar en valenciano en Europa" o "han quitado contenidos en valenciano en À Punt" y ha apuntado directamente a Carlos Mazón. "Se equivoca" al hacer de la lengua un elemento de "frentismo" y al convertirla en un debate "estéril" e "interesado", ha indicado.

"Esos defensores hipócritas del valenciano nos podrán dar muchas lecciones, pero nosotros vamos a combatir y a proteger la lengua con hechos", ha remarcado la ministra, quien ha añadido que "frente al maltrato y a los recortes de PP y Vox" está el Gobierno de España "para defender con hechos" al valenciano y a la AVL. La nueva subvención para la AVL se aprobará, ha señalado, en uno de los "próximos" consejos de ministros y pretenderá paliar parte de los 760.000 euros que ha visto menguados la institución.

"Defender el catalán"

Su anuncio no ha acabado de gustar n las filas del Consell ni en su principal (y único) aliado parlamentario, Vox. En este sentido, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Susana Camarero, ha acusado a la líder socialista de cumplir "con la orden de Puigdemont que le dio [Salvador] Illa" la semana pasada en su visita a València de "defender el catalán". "Ahora podemos llegar a entender a qué vino el president Illa", ha ironizado la vicepresidenta vinculando este apoyo a la AVL al catalán.

Asimismo, ha asegurado que en caso de ser de la Acadèmia no se "fiaría mucho", pues si el dinero que ha prometido llega "con la misma agilidad y rapidez" con la que están llegando las ayudas de primera necesidad del Gobierno a 37.000 familias afectadas por la dana que aún no las han recibido, quizá la institución "quede frustrada por no recibir a tiempo" el dinero anunciado.

También ha mostrado su rechazo al anuncio, de una forma mucho más clara, la dirigente de Vox y presidenta de las Corts, Llanos Massó. En un mensaje en su perfil de X, la dirigente voxista ha cargado contra Morant por "regalar una subvención nominativa, de 200.000€ de todos los españoles, para algo que no entra en las competencias y funciones de ese ministerio". "Está muy feo", ha señalado.

El Gobierno sale "al rescate" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua tras el recorte de PP y Vox

