El Gobierno sale "al rescate" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua tras el recorte de PP y Vox

El Gobierno de España, "al rescate" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha anunciado este jueves que el deparamento que ella misma dirige aprobará una subvención directa a la AVL de 200.000 euros para paliar el recorte que ha sufrido el organismo estatutario en los últimos presupuestos autonómicos que el PP pactó con Vox y que supusieron un hachazo a sus recursos financieros del 40 % respecto al año anterior.

"Vamos a salvar la Acadèmia", ha señalado Morant, dirigiéndose durante su conferencia en el Hotel Las Arenas a la presidenta del ente, Verònica Cantó, presente en el acto. En este sentido, ha asegurado que los 200.000 euros serán para ejecutar este año, pero que esta cuantía se "consolidará" y aumentará en los próximos años hasta los 338.000 euros. "El Ministerio de Ciencia entra a reconocer la Acadèmia de la Llengua y a fortalecerla", ha indicado.

Morant ha defendido esta apuesta por la AVL frente a los "defensores de pacotilla del valenciano" que, ha señalado, "me prohíben en el senado hablar en valenciano", están "en contra hablar en valenciano en Europa" o "han quitado contenidos en valenciano en À Punt" y ha apuntado directamente a Carlos Mazón. "Se equivoca" al hacer de la lengua un elemento de "frentismo" y al convertirla en un debate "estéril" e "interesado", ha indicado.

"Esos defensores hipócritas del valenciano nos podrán dar muchas lecciones, pero nosotros vamos a combatir y a proteger la lengua con hechos", ha remarcado la ministra, quien ha añadido que "frente al maltrato y a los recortes de PP y Vox" está el Gobierno de España "para defender con hechos" al valenciano y a la AVL. La nueva subvención para la AVL se aprobará, ha señalado, en uno de los "próximos" consejos de ministros y pretenderá paliar parte de los 760.000 euros que ha visto menguados la institución.

"Defender el catalán"

Su anuncio no ha acabado de gustar n las filas del Consell ni en su principal (y único) aliado parlamentario, Vox. En este sentido, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Susana Camarero, ha acusado a la líder socialista de cumplir "con la orden de Puigdemont que le dio [Salvador] Illa" la semana pasada en su visita a València de "defender el catalán". "Ahora podemos llegar a entender a qué vino el president Illa", ha ironizado la vicepresidenta vinculando este apoyo a la AVL al catalán.

Asimismo, ha asegurado que en caso de ser de la Acadèmia no se "fiaría mucho", pues si el dinero que ha prometido llega "con la misma agilidad y rapidez" con la que están llegando las ayudas de primera necesidad del Gobierno a 37.000 familias afectadas por la dana que aún no las han recibido, quizá la institución "quede frustrada por no recibir a tiempo" el dinero anunciado.

También ha mostrado su rechazo al anuncio, de una forma mucho más clara, la dirigente de Vox y presidenta de las Corts, Llanos Massó. En un mensaje en su perfil de X, la dirigente voxista ha cargado contra Morant por "regalar una subvención nominativa, de 200.000€ de todos los españoles, para algo que no entra en las competencias y funciones de ese ministerio". "Está muy feo", ha señalado.