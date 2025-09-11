El Gobierno considera inconstitucional los cambios de PP y Vox en la ley trans

Los cambios que PP y Vox introdujeron sobre la ley Trans vía enmiendas en la ley de Acompañamiento han encontrado un nuevo frente que amenaza su continuidad. Esta vez es por parte del Gobierno central. Si la semana pasada el Defensor del Pueblo anunciaba que llevaría esta contrarreforma de la norma sobre identidad de género aprobada por el Botànic al Tribunal Constitucional, ahora se le suman los reparos del Ministerio de Política Territorial a siete de los artículos modificados por 'populares' y voxistas.

Tal y como publica este miércoles el DOGV, Generalitat y Gobierno de España han constituido una comisión bilateral para tratar de "resolver las discrepancias manifestadas" en estos siete puntos. Oficialmente, las negociaciones entre los representantes de la Administración autonómica y la central serán sobre la conocida como ley de Acompañamiento, que se aprobó en mayo junto a los Presupuestos de 2025, y que también tiene otros dos artículos con reparos que no afectan a la ley trans valenciana.

Esta se modificó a través del trámite parlamentario de la oficialmente ley de Medidas Fiscales, un cajón de sastre normativo con más de 300 artículos que afectan a numerosos asuntos legislativos y que esquiva algunos de los controles estatutarios. Vox planteó una serie de cambios de la ley trans vía enmiendas, afectando a más de una veintena de artículos de la norma aprobada en 2017 por la izquierda y trastocando su esencia. El PP apoyó esos cambios que recibieron la crítica de las asociaciones LGTBI+ considerándolo un "ataque" a los derechos de las personas trans.

José María Llanos y Carlos Mazón se saludan al aprobar los presupuestos. / José Cuéllar/Corts

Entre ellos, está establecer requisitos médicos y psicológicos para poder llevar a cabo el proceso de cambio de sexo o una redacción ambigua que podría levantar la prohibición sobre las terapias de conversión. Además, los cambios afectan la educación inclusiva al eliminar la obligación de abordar la diversidad de género en proyectos educativos y permite la segregación de personas trans en espacios públicos bajo pretextos de intimidad.

Ejemplo en Madrid

Estos están ahora en el foco del Ejecutivo central que considera que van en contra de la ley estatal sobre la materia, aprobada por el Ministerio de Igualdad, por lo que en caso de no haber un acuerdo entre los representantes del Consell y los del Gobierno central estos artículos podrían acabar con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Este se sumaría al que presentará el Defensor del Pueblo a petición de Compromís, tal y como anunció la semana pasada la formación valencianista.

No es la primera vez que una ley autonómica sobre los derechos de la identidad y la expresión de género acaba en el tribunal de garantías. Ocurrió anteriormente con la ley trans aprobada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, precisamente por exigirle un informe médico a las personas que desean iniciar su cambio de sexo, un antecedente que podría afectar directamente a la nueva legislación valenciana.

"Somos un Gobierno comprometido con la igualdad, comprometido con los derechos y que no vamos a consentir un paso atrás en el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI", indicó en mayo, a las puertas de la aprobación de los cambios legales en las Corts, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ya avisó de un posible recurso. "No lo vamos a consentir, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que eso no se puede regular así y vamos a seguir manteniendo la firmeza en las convicciones y la firmeza en la defensa de la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI", señaló.