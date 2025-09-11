Morant muestra su "indignación" ante el vídeo de Pradas sobre el ES-Alert: "Nos atrapa en el 29-O"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha mostrado este jueves su "indignación" ante las imágenes reveladas el miércoles de la reunión del Cecopi del 29 de octubre donde la exconsellera Salomé Pradas aseguraba que no le apetecía llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. "Nos indigna y nos vuelve a atrapar en el 29 de octubre", ha señalado la también ministra de Ciencia en su intervención en el Fórum Economía.

"Las imágenes de ayer me produjeron indignación, dolor de estómago y dolor; no me puedo ni imaginar lo que están sufriendo de nuevo las víctimas al ver esas reuniones que se eternizaban, la falta de toma de decisión en momentos concretos adecuados y oportunos donde a las 19h seguían discutiendo qué mensaje ponían en el Es-Alert", ha expresado la dirigente socialista.

El vídeo lo hizo público el miércoles TVE de unas imágenes grabadas por À Punt de la reunión del Cecopi del 29-O. En ellas, situadas a las 19:02 horas de la tarde en un momento del parón de la reunión telemática entre los responsables de Emergencias de la Generalitat y el resto de agencias estatales, se oía a Pradas dictar órdenes para escribir el mensaje que finalmente se enviaría en el Es-Alert así como pedir que se llamara a Pilar Bernabé y Polo para retomar el encuentro.

Las imágenes del Cecopi no han sido la única novedad de las últimas horas sobre la jornada del 29 de octubre. También se dio la declaración de uno de los responsables de bomberos ese día que aseguró que a las 17 horas, es decir, dos horas antes del envío del ES-Alert, la Generalitat ya sabía que la situación de los barrancos era límite. Pese a ello, ha criticado que en ese momento, en el Cecopi, "había gente paralizada, sin enviar el mensaje ni advertir a la población, es doloroso, indignante e inaceptable desde el punto de vista político".

Mensaje antes

Frente a ello, ha asegurado que si en lugar de esa lentitud se hubieran tomado decisiones las personas que fallecieron por ahogamiento "hubieran recibido el mensaje en un momento oportuno se habrían salvado vidas". Es más, ha recordado que los familiares de las víctimas insisten en señalar que no murieron por una catástrofe climática sino por la "negligente gestión política" de una catástrofe climática, señalando directamente a Mazón.

En este sentido, la líder del PSPV ha lanzado un último mensaje en el que ha lamentado que la "mentira es cada vez más grande" y ha pedido el adelanto electoral frente a la "anomalía democrática". Eso sí, ha pedido a la ciudadanía progresista que si el Consell, y directamente Mazón no quiere "asumir el reto democrático de las urnas", esta no debe "resignarse" llamándola a "construir un futuro de esperanza". "Esta Comunitat tiene alternativa y yo les ayudaré a construirla", ha sentenciado.