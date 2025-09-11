Las muertes por suicidio bajan por primera vez desde antes la pandemia

La tasa de suicidios en la Comunitat Valenciana fue de 7,9 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2024, según informó ayer la Conselleria de Sanidad. Esto supone que la autonomía registró cerca de 395 defunciones por esta causa. Aunque no menor, lo ideal sería que el contador estuviera a cero, la tasa es la menor desde el año 2017, con excepción del ejercicio 2021 influenciado por la pandemia, y se equipara a la media nacional por primera vez en casi una década. Con respecto al año anterior, la tasa de suicidios ha descendido un 11,8 %, cuando se situó en un dato de 8,8 por cada 100.000 habitantes, según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso es mayor que el registrado en el conjunto nacional; este es del 7,6 % y solo Madrid y Barcelona mejoran los datos, con una caída del 15,9 y 14,5 %, respectivamente.

Los hombres siguen representando 7 de cada 10 fallecimientos, mientras que los grupos de edad con mayor número de casos registrados son los situados entre 50-59 años, seguidos del grupo de edad comprendido entre los 40-49 años, y el de 60-69 años. Para los menores de 30 años, el suicidio se mantiene como la principal causa de muerte, representando el 20,9 % de estas. En adición, durante los primeros ocho años de 2025, se ha producido un descenso del 7,4 % en las urgencias hospitalarias por autolesiones.

Tras la dana

El descenso, por primera vez en años, supone un cambio de tendencia que desde la Conselleria de Sanidad calificaron de "histórico" este miércoles en un comunicado; especialmente, después de la vivencia de la dana del pasado 29-0, aunque los expertos siempre han explicado que el impacto en la salud mental en el largo plazo puede extenderse durante cinco años. Las estadísticas de 2024 solo recogen los efectos de los dos meses posteriores a la tragedia, cuya cifra de víctimas mortales es de 228 personas, y que tuvo afectación en hasta seis comarcas.

"Donde cabría un aumento un empeoramiento de la salud mental -, explica el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, uno de los que ha insistido en las consecuencias futuras del impacto psicológico de las víctimas-, se ha conseguido reducir la incidencia de casos graves gracias al despliegue inmediato de los servicios de salud mental que actuaron desde los primeros días para prevenir complicaciones, en especial, los cuadros de estrés postraumático”. En este sentido, el departamento de Marciano Gómez destaca la creación de las siete unidades de estrés postraumático creadas en los hospitales de las comarcas afectadas que, hasta el mes de junio, habían atendido a más de 2.000 personas; también el aumento de la plantilla especializada en salud mental durante los dos últimos ejercicios: 200 en 2024 y la creación de 431 nuevas plazas en este 2025.

Cambios legislativos

El suicidio se ha convertido en un asunto clave en el debate social, con su repercusión en el ámbito político y legislativo. La activista valenciana Dolors López presentó una iniciativa popular legislativa en el Congreso de los Diputados a principios de año, apoyada por más de 500.000 firmas, para eliminar la cláusula 93 de la ley de Contrato de Seguros, que permite a las compañías aseguradoras no abonar la indemnización por suicidio a los familiares si el suceso se produce en el primer año tras la contratación de la póliza.

Asimismo, el PSPV-PSOE ha presentado una proposición no de ley (PNL) para instar al Consell a asumir los gastos derivados de las tentativas de suicidio, a través de un fondo ex profeso en los presupuestos autonómicos dentro de la partida de Emergencias.