Profesores y trabajadores de la UV y la UPV se encierran por Palestina

Profesorado de la UV y la UPV se ha encerrado en el edificio histórico de la Nau de la Universitat de València en solidaridad con Palestina. Se trata de miembros de la Xarxa Universitaria per Palestina, que han decidido "negarse a empezar el curso con normalidad". "No podemos comenzar el curso como si no pasar nada. Pongamos fin al genocidio y a la complicidad de nuestras instituciones".

Los docentes llaman a más profesorado y trabajadores a sumarse a este encierro para "mostrar nuestra absoluta condena y rechazo al genocidio en curso en Palestina y para exigir medidas concretas de nuestras universidades".

Entre esas medidas están la ruputura de relaciones comerciales y financieras directas y indirectas con Israel, ruptura de colaboraciones de investigación con Israel, impulso de la colaboración con universidades de palestina y proyectos internacionales de apoyo a Palestina y que se constituya un grupo de trabajo que haga seguimiento de estas medidas acordadas e implantadas.

Los docentes convocan también a toda la comunidad universitaria para "seguir el camino que inició hace más de un año el estudiantado de nuestras universidades (en referencia a las acampadas por Palestina) para tomar su relevo durante estos días decisivos".

Cometidos de la universidad

Los profesores explican que "el principal cometido de la universidad en las tareas de educación consiste precisamente en habilitar futuros, abrir posibilidades de existencia y un diálogo común y compartido, que implica tomar medidas contra la ocupación el apartheid y el genocidio". Por otro lado, critican que "una universidad muda frente al poder político y militar de gobiernos sanguinarios y déspotas es una institución irrelevante. La sociedad pide medidas con la contundencia que se requiere frente al crimen más terrible: el genocidio por acción o complicidad".

Los manifestantes recordaron que "cada día se están asesinando un mínimo de 28 niños y niñas pelestinos" y criticaron la "limpieza étnica" que lleva a cabo el gobierno de Israel. "Frente a este vacío de una respuesta de la justicia, la posición de la universidad es crucial".

Para los docentes nos encontramos en un proceso de "bifurcación histórica que decidirá si los derechos humanos serán la norma para toda la humanidad o el genocidio, el exterminio o la ley del más fuerte prevalerecán contra los más vulnerables".

Origen de la universidad

Los docentes han decidido encerrarse en la Nau por ser el lugar de origen de la Universitat de València, y desde allí piden a la rectora y su equipo iniciar un diálogo "para formalizar nuevos acuerdos que permitan estrechar el cerco sobre el genocidio en curso en Palestina".

Los docentes recordaron que el estudiantado valenciano "lo tuvo muy claro hace más de un año. La Acampada por Palestina de la Universitat de València fue la primera en el estado español que hizo suya la defensa de la humanidad".

Para los docentes, se trata de un momento "decisivo". "Unos días donde comprobamos que existe la oportunidad de marcar diferencias y activar medidas clave frente a la complicidad y responsabilidad del genocidio".